快訊

梅雨季要結束了？明鋒面再度北移 西半部、東部山區恐有局部大雨

「點驗船舶198艘次」北京宣布：台灣東部海域專項執法與掃測行動結束

外資賣超935億元！這4檔主動式ETF遭大賣 竟買超第一金逾3萬張

聽新聞
0:00 / 0:00

電子煙大戶涉毒遭控只罰20萬 衛生局：當時查無毒品

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

54歲黃姓男子去年在嘉義縣販售電子煙，遭嘉義縣衛生局裁罰20萬元，今年又在嘉義市另起爐灶，遭查獲市值6千萬元依托咪酯及電子煙主機，外界質疑去年疏縱犯罪。嘉義縣衛生局回應，當時警方並未查獲毒品，因此未移送偵辦，僅由衛生局依法行政裁罰。

黃姓男子因涉及毒品罪嫌被移送嘉義地檢署，檢方複訊後諭令5萬元交保。但外界質疑，黃男去年就曾在嘉義縣民雄鄉囤積高達1萬3千多台電子煙主機、7萬盒煙油，當時估計市值高達5千萬元，為何最終僅「輕罰20萬」便放行，導致其有機會遷往嘉義市另起爐灶？

嘉義縣衛生局長趙紋華澄清，去年5月接獲嘉義縣警察局民雄分局通報後，雙方成立聯合查緝專案小組，前往民雄鄉東湖村查獲該處地下電子煙倉儲，但當時現場檢驗及搜索過程中，並未查獲任何毒品及毒品原料，在法律定位上屬於純粹違反菸害防制法案件。

趙紋華指出，依據2023年修正實施的菸害防制法第15條第1項第2款規定，電子煙屬全面禁止之「類菸品」，無論製造、輸入或販賣皆屬違法，由於當時未達刑事移送標準，衛生局對黃男裁處行政罰鍰20萬元，程序合乎法規，並銷毀電子煙、煙油等違法物品。

嘉義縣衛生局提醒，電子煙與新興毒品常包裝成多元口味與新穎外觀吸引青少年，業者可能進口小狗、老虎等可愛動物造型電子煙主機，企圖以「假公仔、真抽煙」瞞過家長，呼籲家長提高警惕；業者切勿心存僥倖，若在電子煙油內添加毒品，販毒將面臨刑罰。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

嘉義54歲黃姓男子非法販售電子煙，去年遭警方破獲，因現場未發現毒品，移交衛生局裁罰。圖／嘉義縣衛生局提供
嘉義54歲黃姓男子非法販售電子煙，去年遭警方破獲，因現場未發現毒品，移交衛生局裁罰。圖／嘉義縣衛生局提供

電子煙 衛生局 毒品

延伸閱讀

擁萬餘台電子菸主機只罰20萬 他進大量可愛主機加毒品引誘年輕人被逮

中國電子煙主機流入 台南查緝隊嘉義破獲發貨中心

警專學生在宿舍爽抽電子煙 校方：記過函送衛生局裁罰

喪屍煙彈氾濫…半個月查獲188青少年涉毒 國教盟籲補足3大缺口

相關新聞

電子煙大戶涉毒遭控只罰20萬 衛生局：當時查無毒品

54歲黃姓男子去年在嘉義縣販售電子煙，遭嘉義縣衛生局裁罰20萬元，今年又在嘉義市另起爐灶，遭查獲市值6千萬元依托咪酯及電子煙主機，外界質疑去年疏縱犯罪。嘉義縣衛生局回應，當時警方並未查獲毒品，因此未移送偵辦，僅由衛生局依法行政裁罰。

武士刀砍死人重刑犯逃亡14年 柬埔寨詐騙園區落網今押解返台

男子施宜璋聚眾鬥毆持小武士刀殺人，14年前潛逃出境，加上其他案件被判刑16年4月確定，遭發布通緝，今年2月在柬埔寨詐騙園區落網，刑事局今將他押解返台，解送桃園地檢署歸案。

台中昨連傳4件毒駕...檢方全部聲押獲准 2周內已20人毒駕收押

全台針對毒駕大掃蕩，台中警方昨再查獲失聯移工、另案搜索被告等4人，分別吸食、持有俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯，台中地檢署將4人向台中地院聲押全數獲准，中檢也統計自5月27日至6月9日，一共已聲押20名毒駕被告獲准。

修「柯文哲條款」法務部提說帖 影響台積電內鬼、醫美偷拍案偵辦

立法院司法及法制委員會明審查被視作「柯文哲條款」的刑事訴訟法羈押規定，法務部提說帖認為，如果貿然刪除勾串事由，將影響發展中的醫美集團偷拍案之偵辦，並衝擊犯罪被害人權益，修法不能犧牲社會治安與國家刑罰權。

蘆洲女凌晨毒駕撞死老翁 新北檢聲押獲准

新北市蘆洲區昨天凌晨發生一起林姓女子毒駕，撞死正要過馬路的梁姓老翁的毒駕肇事致死的案件，林女經移送新北地檢署複訊，檢察官依檢察官審酌被告涉犯刑法施用毒品駕駛動力交通工具致人於死之罪，罪嫌重大且有逃亡及反覆實施之虞，向法院聲請羈押獲准。

影／新北警破6.1公斤依托咪酯 可製48萬顆喪屍煙彈市價破億

毒駕案頻傳，新北市刑大獲報45歲何男涉嫌販售喪屍煙彈，1日持搜索票攻堅逮捕何男及45歲陳女，查扣依托咪酯粉末6.1公斤，若流入市面可製48萬顆喪屍煙彈市價逾1億元。另外16天內共查獲557件毒駕、毒品犯354人，有效遏止毒駕及毒品流入社會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。