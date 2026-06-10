電子煙大戶涉毒遭控只罰20萬 衛生局：當時查無毒品

54歲黃姓男子去年在嘉義縣販售電子煙，遭嘉義縣衛生局裁罰20萬元，今年又在嘉義市另起爐灶，遭查獲市值6千萬元依托咪酯及電子煙主機，外界質疑去年疏縱犯罪。嘉義縣衛生局回應，當時警方並未查獲毒品，因此未移送偵辦，僅由衛生局依法行政裁罰。

黃姓男子因涉及毒品罪嫌被移送嘉義地檢署，檢方複訊後諭令5萬元交保。但外界質疑，黃男去年就曾在嘉義縣民雄鄉囤積高達1萬3千多台電子煙主機、7萬盒煙油，當時估計市值高達5千萬元，為何最終僅「輕罰20萬」便放行，導致其有機會遷往嘉義市另起爐灶？

嘉義縣衛生局長趙紋華澄清，去年5月接獲嘉義縣警察局民雄分局通報後，雙方成立聯合查緝專案小組，前往民雄鄉東湖村查獲該處地下電子煙倉儲，但當時現場檢驗及搜索過程中，並未查獲任何毒品及毒品原料，在法律定位上屬於純粹違反菸害防制法案件。

趙紋華指出，依據2023年修正實施的菸害防制法第15條第1項第2款規定，電子煙屬全面禁止之「類菸品」，無論製造、輸入或販賣皆屬違法，由於當時未達刑事移送標準，衛生局對黃男裁處行政罰鍰20萬元，程序合乎法規，並銷毀電子煙、煙油等違法物品。

嘉義縣衛生局提醒，電子煙與新興毒品常包裝成多元口味與新穎外觀吸引青少年，業者可能進口小狗、老虎等可愛動物造型電子煙主機，企圖以「假公仔、真抽煙」瞞過家長，呼籲家長提高警惕；業者切勿心存僥倖，若在電子煙油內添加毒品，販毒將面臨刑罰。

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