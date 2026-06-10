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武士刀砍死人重刑犯逃亡14年 柬埔寨詐騙園區落網今押解返台

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

男子施宜璋聚眾鬥毆持小武士刀殺人，14年前潛逃出境，加上其他案件被判刑16年4月確定，遭發布通緝，今年2月在柬埔寨詐騙園區落網，刑事局今將他押解返台，解送桃園地檢署歸案。

據調查，新北市蘆洲區某餐廳2003年因女陪侍之間糾紛，各自找人助陣爆發聚眾鬥毆，48歲施宜璋持小武士刀砍死張姓男子，經多次上訴仍被判重刑，2012年4月從桃園國際機場搭機至澳門，同年6月被依殺人罪判刑13年6月定讞，加上毒品、期貨交易法案件，合併應執行16年4月，新北地檢署同年8月發布通緝。

施輾轉至東南亞，檢方發函外交部廢止並註銷護照，最高檢察署前年2月列為重大外逃通緝犯。柬埔寨警方掃蕩詐騙園區，今年2月查獲他，經柬國移民局清查沒有護照，刑事局比對確認身分，協調遣返。

刑事局駐越南胡志明市聯絡官、國際科警官共3人，從柬埔寨暹粒押解施，搭機至胡志明轉機，今下午3時許抵達桃機，解送代執行的桃檢歸案，持續清查在詐騙園區是否涉及其他案件。

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男子施宜璋持刀殺人潛逃出境，加上其他案件被判刑16年4月確定，今年2月在柬埔寨落網，刑事局今將他押解返台。記者李奕昕／翻攝
男子施宜璋持刀殺人潛逃出境，加上其他案件被判刑16年4月確定，今年2月在柬埔寨落網，刑事局今將他押解返台。記者李奕昕／翻攝

男子施宜璋持刀殺人潛逃出境，加上其他案件被判刑16年4月確定，今年2月在柬埔寨落網，刑事局今將他押解返台。記者李奕昕／翻攝
男子施宜璋持刀殺人潛逃出境，加上其他案件被判刑16年4月確定，今年2月在柬埔寨落網，刑事局今將他押解返台。記者李奕昕／翻攝

男子施宜璋持刀殺人潛逃出境，加上其他案件被判刑16年4月確定，今年2月在柬埔寨落網，刑事局今將他押解返台。記者李奕昕／翻攝
男子施宜璋持刀殺人潛逃出境，加上其他案件被判刑16年4月確定，今年2月在柬埔寨落網，刑事局今將他押解返台。記者李奕昕／翻攝

柬埔寨 詐騙 通緝

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