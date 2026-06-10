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台中昨連傳4件毒駕...檢方全部聲押獲准 2周內已20人毒駕收押

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

全台針對毒駕大掃蕩，台中警方昨再查獲失聯移工、另案搜索被告等4人，分別吸食、持有俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯，台中地檢署將4人向台中地院聲押全數獲准，中檢也統計自5月27日至6月9日，一共已聲押20名毒駕被告獲准。

中檢表示，6月9日連續查獲陶姓、陳姓、周姓、沈姓等4人，內勤檢察官陳祥薇訊問後，認定4人均涉犯刑法第185條之3第1項第4款不能安全駕駛動力交通工具罪嫌重大，且有反覆實行毒駕犯罪之虞及羈押必要，向法院聲請預防性羈押獲准。

經查，烏日分局昨前後抓到陶姓失聯移工毒駕，並同時於車內查獲毒品，顯有施用毒品後駕駛之高度風險，另案搜索沈姓男子，也發現其毒駕並有扣得毒品、確認有毒駕前科。

第二分局調閱車行軌跡發現，陳姓男子毒駕行駛於市區公眾聚集處所，漠視民眾交通安全；第六分局攔查周姓男子，發現其毒駕、有施用毒品前科，且在隨身包包扣得多種毒品。

檢方昨一口氣就陶、陳、周、沈，認定均符合中檢研擬八大重點毒駕類型，並符合法定羈押要件，經檢察官依法聲請預防性羈押獲准。

中檢也說，5月27日起至6月9日止，檢察官審酌毒駕被告犯罪嫌疑重大程度、反覆實施毒駕犯罪之可能性及對道路交通安全危害程度等羈押必要性因素，已就犯罪嫌疑重大且具有高度再犯毒駕風險之被告，依法聲請羈押並經法院裁准達20件。

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台中地檢署。記者曾健祐／攝影
台中地檢署。記者曾健祐／攝影

台中 毒駕

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