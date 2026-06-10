蘆洲女凌晨毒駕撞死老翁 新北檢聲押獲准

新北市蘆洲區昨天凌晨發生一起林姓女子毒駕，撞死正要過馬路的梁姓老翁的毒駕肇事致死的案件，林女經移送新北地檢署複訊，檢察官依檢察官審酌被告涉犯刑法施用毒品駕駛動力交通工具致人於死之罪，罪嫌重大且有逃亡及反覆實施之虞，向法院聲請羈押獲准。

檢警查出，47歲林女昨天施用毒品後，於凌晨3時48分許，駕駛汽車由新北市蘆洲區中原路往長安街方向直行，當車輛行經長安街59號前，不慎撞擊未走斑馬線穿越馬路的73歲梁姓老翁，導致老翁倒地後又遭後方直行的另一部自用小客車輾壓而死。

據了解，案發時蘆洲地區正下著大雨，老翁先在中原路被林女駕駛的休旅車撞倒，接著又被後方66歲李姓老翁所駕駛的轎車輾過，當場便已失去生命跡象，經送往新北市立三重醫院急救，仍不幸於凌晨4時56分宣告不治。

肇事的林女經毒品唾液快篩，呈現安非他命及卡西酮陽性反應，遭警方被依毒駕致死罪嫌及違反毒品條例等罪逮捕，進行後續採尿送驗、製作觀察記錄表及扣車、開立毒駕告發單；李男另依過失致死罪移送地檢署偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885