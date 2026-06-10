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影／新北警破6.1公斤依托咪酯 可製48萬顆喪屍煙彈市價破億

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

毒駕案頻傳，新北市刑大獲報45歲何男涉嫌販售喪屍煙彈，1日持搜索票攻堅逮捕何男及45歲陳女，查扣依托咪酯粉末6.1公斤，若流入市面可製48萬顆喪屍煙彈市價逾1億元。另外16天內共查獲557件毒駕、毒品犯354人，有效遏止毒駕及毒品流入社會。

新北市刑大日前查獲多名嫌犯持有依托咪酯，經溯源發現均來自何姓男子，新北刑大調查發現，何男在新莊區1棟社區大樓承租2間房間，1間做為倉庫存放毒品，另1間則是何男與共犯陳女居住，2人在屋內利用依托咪酯製造器具進行分裝。

警方見蒐證完全本月1日聲請搜索票會同霹靂小組前往攻堅，當場破獲何男經營的喪屍煙彈分裝場，警方攻堅進入時陳女正在吃飯，與何男一起被逮捕。警方現場查扣海洛因10.53公克、安非他命23.43公克、依托咪酯粉末15包重6181.6公克、依托咪酯製造器具1批、贓款48萬7800元等證物。

警方調查發現，何男持有的依托咪酯粉末重量高達6.1公斤，依1克依托咪酯粉末可製造8顆喪屍煙彈來算，倘若流入市面初估可以製造48萬顆喪屍煙彈，市價逾1億元。

新北警指出，近期依托咪酯施用狀況氾濫造成毒駕事故頻傳，新北警5月24日起執行強化查緝毒駕及斷源緝毒專案，截至6月8日止共16天，總計查獲557件毒駕、毒品犯354人，有效遏止毒駕危害，打擊毒品供應鏈，阻絕毒品流入社會並杜絕重大交通安全威脅。

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新北警出動緝毒犬協助搜索毒品。記者黃子騰／翻攝
新北警出動緝毒犬協助搜索毒品。記者黃子騰／翻攝

新北警霹靂小組至新莊區1棟社區大樓攻堅。記者黃子騰／翻攝
新北警霹靂小組至新莊區1棟社區大樓攻堅。記者黃子騰／翻攝

新北警查扣6.1公斤依托咪酯，可製48萬顆喪屍煙彈。記者黃子騰／翻攝
新北警查扣6.1公斤依托咪酯，可製48萬顆喪屍煙彈。記者黃子騰／翻攝

毒品 毒駕

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