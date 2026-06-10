台南女吸毒後深夜搭機車見巡邏警...悄悄丟下喪屍煙彈 警眼尖追上逮人

近期毒駕案件造成多起死傷，法務部將於6月17日召開毒審會，擬將喪屍煙彈原料依托咪酯改列一級毒品，近期警方也加強查緝；30歲李姓女子今凌晨3時許搭乘一輛機車，看到巡邏員警在後方，竟將一包物品丟棄地上，員警追上將人攔下，確認又是依托咪酯喪屍煙彈兩顆。

台南市警第五分局開元派出所員警今天凌晨3時許在西門路巡邏時，發現一名男子正常騎車，並未違規，但後座女子看到員警便神情慌張，甚至將一包不明物品都在地上；一名員警追上將機車攔下，另一名員警檢視女子丟棄的是一個皮包，追上請她自行打開。

經女子打開後，確認裡面有依托咪酯喪屍煙彈兩顆（毛重5.7公克、毛重6.2公克），女子承認持有及施用，男騎士則否認施用；警方將兩人帶回派出所驗尿，確認李姓女子呈現安非他命、依託咪酯陽性反應，男騎士檢驗則為陰性，讓他離開，將李女依毒品罪移送偵辦。

警方指出，毒駕嚴重危害民眾生命安全，並因應中央研議將依托咪酯提升為第一級毒品嚴懲相關政策，落實政府毒品「零容忍」決心，警方將持續以強勢作為展現出讓民眾有感的查緝毒品、毒駕決心。

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