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搜購感冒藥錠高雄台南兩地煉毒 2男分別被判7、6年

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

吳姓、郭姓男子2年多前分別在高雄湖內及台南安定租屋，以感冒藥錠製成第二級毒品甲基安非他命成品及半成品，經檢警去年10月間循線破獲，吳、郭均坦承犯行，台南地院認吳、郭共同犯製造第二級毒品罪，分別判處7、6年刑，可上訴。

檢方起訴，吳承租高雄湖內工廠及台南安定工廠兩地，作為製造毒品工廠，再由吳自不詳管道取得製造毒品原料的感冒藥丸及製造毒品器具，由吳負責製造毒品的主要工作，郭則負責剝感冒藥丸、倒出藥粉及搬運器具等雜務。

吳、郭2人自2023年10月上旬起，在工廠內以分工方式，將感冒藥錠製造成第二級毒品甲基安非他命成品及半成品。直至去年10月28日、同年月29日，經警持地院核發搜索票分別至湖內及安定工廠搜索而查獲。

合議庭指出，2人均坦承犯行，並有相關物證、鑑定書可佐證，事證明確。2人所為均犯毒品危害防制條例中製造第二級毒品罪，應為共同正犯。同時，2人於偵查及準備程序、審理時均已自白全部犯行，依法減輕其刑。

合議庭審酌，2人漠視政府杜絕毒品犯罪禁令，為圖獲利製造第二級毒品，助長濫用毒品風氣，對社會治安及國人身心健康潛在危害甚鉅。另考量本案製造期間不短，製造規模及製成毒品數量不少，且2人是將感冒藥予以加工後提煉出製造第二級毒品甲基安非他命原料，整體製程繁複，而與單純改變毒品物理型態或混和、分裝毒品等製造態樣有所差異，應非難程度顯然較高，所幸未實際流入市面。

合議庭認為，吳為尋找製毒地點、購買製毒器具及原物料、傳授製造方式、招攬製毒成員主導角色，另郭參與時間略短於吳，且在本案犯行結構中擔任剝感冒藥丸倒出藥粉、搬運器具等雜務角色，法官認吳犯製造第二級毒品罪判刑7年，郭犯製造第二級毒品罪判刑6年，扣案甲基安非他命、含甲基安非他命殘渣、液態半成品、溶液、容器等均沒收銷燬。

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台南地院指出，吳、郭姓男子坦承犯行，並依其分工角色，認2人犯製造第二級毒品罪分別判刑7、6年，扣案甲基安非他命等物均沒收銷燬。圖／本報資料照
台南地院指出，吳、郭姓男子坦承犯行，並依其分工角色，認2人犯製造第二級毒品罪分別判刑7、6年，扣案甲基安非他命等物均沒收銷燬。圖／本報資料照

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