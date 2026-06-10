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擁萬餘台電子菸主機只罰20萬 他進大量可愛主機加毒品引誘年輕人被逮

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

黃姓男子為顏姓吸毒女友取得大量依托咪酯，製成喪屍煙彈供其施用，黃見非法電子煙商機龐大，竟與中國大陸業者合作，大量進口外型精美、造型可愛電子煙主機，並進貨水果口味煙彈，企圖吸引年輕族群購買；海巡署一舉查獲市價逾6千萬元依托咪酯與電子煙等產品。

據了解，黃進貨的電子煙主機主打外型精美、造型可愛，若青少年取得，可向家長佯稱僅是收藏用的小狗、老虎紀念公仔；然而這些動物造型頭部都有吸管可以拉出，可讓年輕學子瞞過家長私下吸食，煙彈則包括百香果、荔枝、芒果、芭樂、鳳梨等各式誘惑年輕族群口味。

54歲黃姓男子曾因殺人案被判處無期徒刑，3年多前出獄後，與49歲顏姓女子交往；他本身不吸毒，卻為滿足顏女毒癮，設法取得依托咪酯（喪屍煙彈原料）毒品混入甘油等化學溶劑加熱拌製成喪屍煙彈，並以電子煙主機供顏女施用。

黃見非法電子煙商機龐大，竟與中國大陸非法電子煙主機業者勾結，在台建立大型發貨據點，引進陸製電子煙主機相關產品，為增加銷售，標榜「當日訂貨、隔日送達」行銷；賣家連上中國網站，在網路下訂電子煙產品，黃接到訂單，就會出貨到便利商店。

黃原本據點在嘉義縣民雄鄉，2025年5月已遭查扣電子煙主機1萬3000餘台、各式煙油7萬盒、空煙彈6箱及電子煙零組件33箱，但未查到毒品，嘉義縣衛生局依違反菸害防制法裁罰20萬元；黃未被移送地檢署法辦、逃過一劫，竟改到嘉義市東區另起爐灶，重操舊業。

海巡署偵防分署台南查緝隊查獲喪屍煙彈，追查毒品來源，循線發現來自黃姓男子，鎖定追蹤，查出黃租用大型商業用辦公室作為藏身兼集貨地點；經與彰化縣警員林分局、南部分署第一一岸巡隊等單位組成專案小組，報請嘉義地檢署指揮偵辦。

專案小組調查，黃再次成立「非法電子煙主機發貨中心」，買家上網訂貨，他就從嘉義市藏身處依需求出貨；今年4月9日見時機成熟，前往搜索，查扣毒品依托咪酯311公克、電子煙主機近4000台、各式煙彈9500多盒，及相關組合元件17箱，市值總計逾6千萬元。

專案小組指出，黃進貨的電子煙主機及煙彈均是企圖吸引年輕族群，若這些煙彈中加入5至10公克不等的依托咪酯，即成為喪屍煙彈；黃辯稱，毒品跟煙彈都是要給女友使用的，沒有對外販賣，調查後將二人依毒品罪嫌移送嘉義地檢署，檢方分別諭令5萬元、3萬元交保，將持續鎖定追查毒品來源。

今天台南查緝隊舉行記者會，台南市長黃偉哲到場指出，電子菸產品常以多元口味及新穎包裝吸引年輕族群，若不法分子處理成喪屍煙彈，引誘年輕人吸食，其危害更甚於毒品；暑假即將來臨，呼籲莘莘學子千萬不要因一時好奇或同儕勸誘就踏進毒品泥淖。

海巡署偵防分署副分署長劉志慶表示，近期施用「喪屍煙彈」引發毒駕肇生多起社會安全事件，將全面升級查緝力道。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

海巡署偵防分署副分署長劉志慶表示，落實政府對毒品「零容忍」決心，海巡署全面升級查緝力道。記者袁志豪／攝影
海巡署偵防分署副分署長劉志慶表示，落實政府對毒品「零容忍」決心，海巡署全面升級查緝力道。記者袁志豪／攝影

黃姓男子（左）為顏姓吸毒女友（右）取得大量依托咪酯，製成喪屍煙彈供其施用。記者袁志豪／翻攝
黃姓男子（左）為顏姓吸毒女友（右）取得大量依托咪酯，製成喪屍煙彈供其施用。記者袁志豪／翻攝

專案人員向黃偉哲說明，黃姓男子進貨的電子煙主機主打外型精美、造型可愛，若青少年取得，可向家長佯稱僅是收藏用的小狗、老虎紀念公仔。記者袁志豪／攝影
專案人員向黃偉哲說明，黃姓男子進貨的電子煙主機主打外型精美、造型可愛，若青少年取得，可向家長佯稱僅是收藏用的小狗、老虎紀念公仔。記者袁志豪／攝影

黃姓男子進貨包括百香果、荔枝、芒果、芭樂、鳳梨等各式煙彈口味9500多盒，同樣是想誘惑年輕族群。記者袁志豪／攝影
黃姓男子進貨包括百香果、荔枝、芒果、芭樂、鳳梨等各式煙彈口味9500多盒，同樣是想誘惑年輕族群。記者袁志豪／攝影

專案人員查扣毒品依托咪酯311公克，黃偉哲說明煙彈中加入5至10公克不等的依托咪酯，即成為喪屍煙彈。記者袁志豪／攝影
專案人員查扣毒品依托咪酯311公克，黃偉哲說明煙彈中加入5至10公克不等的依托咪酯，即成為喪屍煙彈。記者袁志豪／攝影

黃姓男子進貨的電子煙主機主打外型精美、造型可愛，若青少年取得，可向家長佯稱僅是收藏用的小狗、老虎紀念公仔，然而這些動物造型頭部都有吸管可以拉出吸食。記者袁志豪／攝影
黃姓男子進貨的電子煙主機主打外型精美、造型可愛，若青少年取得，可向家長佯稱僅是收藏用的小狗、老虎紀念公仔，然而這些動物造型頭部都有吸管可以拉出吸食。記者袁志豪／攝影

黃姓男子進貨包括百香果、荔枝、芒果、芭樂、鳳梨等各式煙彈口味，同樣是想誘惑年輕族群。記者袁志豪／翻攝
黃姓男子進貨包括百香果、荔枝、芒果、芭樂、鳳梨等各式煙彈口味，同樣是想誘惑年輕族群。記者袁志豪／翻攝

專案人員查扣毒品依托咪酯311公克。記者袁志豪／攝影
專案人員查扣毒品依托咪酯311公克。記者袁志豪／攝影

黃姓男子進貨的電子煙主機主打外型精美、造型可愛，若青少年取得，可向家長佯稱僅是收藏用的小狗、老虎紀念公仔，然而這些動物造型頭部都有吸管可以拉出吸食。記者袁志豪／攝影
黃姓男子進貨的電子煙主機主打外型精美、造型可愛，若青少年取得，可向家長佯稱僅是收藏用的小狗、老虎紀念公仔，然而這些動物造型頭部都有吸管可以拉出吸食。記者袁志豪／攝影

黃姓男子進貨包括百香果、荔枝、芒果、芭樂、鳳梨等各式煙彈口味9500多盒，黃偉哲表示這些口味是想誘惑年輕族群。記者袁志豪／攝影
黃姓男子進貨包括百香果、荔枝、芒果、芭樂、鳳梨等各式煙彈口味9500多盒，黃偉哲表示這些口味是想誘惑年輕族群。記者袁志豪／攝影

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