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塑膠袋套頭刺殺身亡 狠夫跨海殺妻通緝…小弟女友等4人不起訴確定

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

張姓婦人2年前慘遭塑膠袋套頭、刺殺陳屍台北市吳興街住處，台北地檢署依殺人罪通緝涉嫌跨海指使小弟殺妻的陳姓丈夫，及作案後逃亡的田男。北檢2度對4名犯嫌不起訴處分，並依職權送再議後，台灣高等檢署近日駁回再議，4人不起訴確定。

檢方追查，陳姓丈夫擔任詐團「水房總務」，但詐團被破獲，陳姓丈夫2024年逃亡大陸，直至2024年5月，夫妻感情不睦，陳涉嫌跨海找田男潛入吳興街住處行凶，田男作案後臨櫃買機票，逃亡大陸。

此案直到住處發出惡臭，警方獲報破門發現張婦被棉被包裹、塑膠袋套頭、背部多處刀傷，死亡多日，現場門窗反鎖，研判熟人行凶。

檢方查出，陳姓丈夫從小弟陳男得知張婦曾經在出國期間，交付住家鑰匙，委託情侶林男、王女進屋照顧貓咪，一度懷疑田男、女友程女向情侶拿鑰匙進屋作案。

檢方2025年5月間偵結，案發當日僅有田男進出住處，並無程女、陳男、林男、王女等4人，依殺人罪對陳姓丈夫、田男發布通緝，4人則不起訴處分。台高檢發回續查，北檢2度不起訴並依職權提起再議。台高檢日前認為全案調查完備，予以駁回，程女等4人不起訴處分確定。

台灣高等檢察署。圖／本報資料照片
台灣高等檢察署。圖／本報資料照片

塑膠袋 通緝 北檢

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