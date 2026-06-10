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影／出港10趟捕8條魚 鐵觀音藏1.8噸K他命 屏檢起訴2人 主謀在逃

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東地檢署、海巡署偵防分署等單位今年初在屏東縣恆春鎮貓鼻頭西方30浬，攔截走私運輸毒品的生成財3號，檢方追查，該走私集團分工縝密，人頭船主規避查緝，以釣魚偽裝，3個月內出港10次僅捕獲8條魚貨，其實在維持引擎等待運毒，登船查獲以鐵觀音茶葉包裝1867公噸Ｋ他命，市價逾30億元。屏檢近日偵結起訴人頭船主郭男、船員邱男，幕後主嫌仍在逃。

檢方起訴指出，幕後主嫌劉男另案通緝。劉男為躲避查緝，以人頭方式取得漁船所有權，將船隻過戶到郭男名下，郭男擔任人頭船主兼船長，未支付購船款項，也未負擔船隻維修、油料等費用。郭在今年1月招募邱男擔任船員，平日以釣魚偽裝。

檢方起訴指出，今年1月22日傍晚5時26分，郭男、邱男駕駛漁船從東港漁港出海，隔天23日中午在海上與外籍船隻靠攏，接駁毒品K他命，對方船員約6人將包裹層層塑膠袋與麻袋第三級毒品K他命共85大包，繫上繩索丟入海中。

隨即兩名外籍船員登上生成財3號，將繩索傳遞給郭男，毒品從海上拉上漁船，擺放在魚艙內，23日下午4時許，在恆春鎮貓鼻頭西方30浬，海巡登船檢查，發現魚艙內有異，要求郭男將船隻駛回東港漁港，23日深夜10時許，執行搜索票搜索。魚艙取出85大包黃色塑膠袋外皮的物品，其中7包是藍色麻布袋，麻布袋內各有20包鐵觀音茶葉包，驗出毒品K他命，共起獲1695小包，總重約1800公斤。

起訴指出，郭男、邱男兩人起初矢口否認，辯稱載運加熱菸。郭男之後坦承犯行，知道要運毒，且依約可獲約4、500萬元酬勞；邱男改口辯稱，要出海載運加熱菸，不知道是毒品等語。稱可獲1、200萬元酬勞。郭男、邱男兩人都拒不供出幕後主使者。

檢方起訴，郭男受雇到生成財3號漁船工作以來，2025年10月13日到今年2026年1月13日，總計出港10次，僅捕獲8條魚，明顯無法支應漁船成本與開銷。以捕魚為包裝，實際從事走私，出港僅是維持引擎運轉，也查出從去年11月起演練走私過程。

檢方認為，郭男、邱男載運1730.88公斤K他命驚人，以屏東地區近年查獲販毒案，K他命黑市價格每公克1000元到2000元，此次毒品價格高達17億元到34億元，犯罪情節極為嚴重。

檢方認為，兩人為賺取暴利犯案，出港時還刪除與共犯對話紀錄，查獲時矢口否認，還提出幽靈抗辯混淆偵辦方向，屢次更改供述，兩人說謊隱瞞，建請法院求處量刑13年、12年有期徒，檢方今年5月將兩人依違反毒品危害防制條例起訴移審後，郭男、邱男仍在押。

漁船返抵東港漁港，屏東地檢署檢察官到場指揮，海巡在漁船艙內查獲毒品Ｋ他命。圖／屏檢提供
漁船返抵東港漁港，屏東地檢署檢察官到場指揮，海巡在漁船艙內查獲毒品Ｋ他命。圖／屏檢提供

屏檢與海巡單位查獲海上運毒品K他命案。圖／屏檢提供
屏檢與海巡單位查獲海上運毒品K他命案。圖／屏檢提供

麻袋裝著鐵觀音茶葉，打開一看是毒品K他命。圖／屏檢提供
麻袋裝著鐵觀音茶葉，打開一看是毒品K他命。圖／屏檢提供

毒品K他命藏放在漁船魚艙內。圖／屏檢提供
毒品K他命藏放在漁船魚艙內。圖／屏檢提供

海巡登船攔檢。圖／屏檢提供
海巡登船攔檢。圖／屏檢提供

海巡在漁船艙內查獲毒品Ｋ他命。圖／屏檢提供
海巡在漁船艙內查獲毒品Ｋ他命。圖／屏檢提供

麻袋裝著鐵觀音茶葉，打開一看是毒品K他命。圖／屏檢提供
麻袋裝著鐵觀音茶葉，打開一看是毒品K他命。圖／屏檢提供

恆春 屏東 走私 東港 海巡署 毒品 漁船

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