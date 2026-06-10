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專案緝毒落網喪屍煙彈藥頭 少年逾3成

聯合報／ 記者李奕昕／台北報導

依托咪酯類「喪屍煙彈」引發毒駕問題，刑事局統計今年至五月，查獲毒駕六七三○件，依公共危險罪移送。台灣高等檢察署執行安居緝毒專案，聚焦打擊依托咪酯類，昨公布成果，行政院政務委員林明昕表示，毒駕、電子煙結合毒品兩大問題嚴峻，要求跨部會防堵。

警方調查，運毒集團從印度空運依托咪酯來台，二月十三日抵達高雄國際機場，假冒高雄市某化工公司以化學品名義報關。保安警察第三總隊接獲情資，與關務署高雄關搜出一百公斤依托咪酯粉末，估算可製成價值廿億元的一百萬顆「喪屍煙彈」，三月廿日查獲鄭姓主嫌、涉報關收貨的潘姓男子。

呂姓男子涉在宜蘭縣租屋處分裝喪屍煙彈，宜蘭刑警大隊查獲下游藥頭追出呂，三月十八日拘提到案，搜出七九二五公克丙帕酯原油、四二一克調和成品煙油，宜蘭地檢署已起訴。

高檢署統籌檢察、調查、警察、海巡、憲兵、關務六大緝毒系統，三月十六日至四月四日執行專案，查獲犯嫌二二二五人，其中涉製造、運輸、販賣者一○三五人，查扣毒品一七四四公斤；其中查獲製造、販賣、運輸依托咪酯類犯嫌五四七人，依托咪酯類分裝場及製毒工廠一一八處，少年及學生身分藥頭一八八人。

毒駕 林明昕 喪屍煙彈

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