歷年查獲最大宗 漁船走私1.8噸毒品

屏東籍漁船「生成財三號」今年一月廿二日出海後，自外海接駁以鐵觀音茶葉包裝的K他命上船，準備搶灘走私進台灣，海巡署偵防分署屏東查緝隊掌握情資，趁「生」船進港前攔截，在艙內查獲八十五大袋毒品，K他命總毛重達一八六七公斤，為歷來漁船走私查獲最大宗。屏檢依毒品危害防制條例起訴郭姓船主、邱姓船員。

海巡調查，走私集團由劉姓男子（通緝中）主導，購入「生成財三號」後，由郭姓男子擔任船隻所有人，漁船購買價金、油料等費用則由走私集團埋單，後郭再招募邱姓船員協助。郭取得漁船後曾十度出海，卻只捕到八條魚，檢方認為買船不是為了捕魚，而是為運毒熱身，日常出港僅為維持引擎運作。

一月廿二日，郭、邱駕駛「生」船自東港漁港出海，隔天中午在公海接駁毒品上船，海巡署人員掌握情資，鎖定「生」船已準備走私毒品闖關，廿三日等「生」船完成毒品接駁後，趁它進入我國海域，於貓鼻頭西方卅浬處海域登船攔截，查獲大批毒品。

走私的K他命以鐵觀音茶葉外包裝掩護，再以防水麻布袋包裝成八十五大袋，漁船前方魚艙被麻布袋塞滿，海巡將人船押解至東港漁港，檢驗顯示為三級毒品K他命。

檢方清查，毒品總數有一八六五包，總毛重約一八六七公斤，純質淨重約一七三公斤，以台灣市價估計，約卅億元，如以每人次吸食○點廿五公克計算，可讓七百五十萬人吸食。

郭一度否認犯行，稱是走私加熱菸，不知道是毒品，後才改口運毒，預計可獲五百萬元報酬，還指邱也知道是運毒，他可獲一百至二百萬元酬勞。邱則始終否認走私毒品。