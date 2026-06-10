毒駕猖狂 政院打黑反毒小組 季連成督導

彰化縣警溪湖分局埔鹽分駐所所長陳國銘（左）遭毒駕嫌犯撞斷右腿，行政院政務委員季連成（右）昨前往彰化基督教醫院探視。圖／彰化縣警察局提供

依托咪酯等新興毒品屢傳釀禍，行政院長卓榮泰前天在政務會議上指示將成立「打黑反毒指揮小組」，由政務委員季連成負責督導，彰化縣警溪湖分局埔鹽分駐所所長陳國銘四日遭毒駕嫌犯倒車衝撞重傷，季昨前往探視。季表示，法務部十七日將召開毒品審議委員會，研議將依托咪酯類毒品由第二級改列為第一級毒品，提高刑責。

彰化近日發生毒駕運送瓦斯桶自撞、衝撞員警事件，檢方聲押均遭彰化地院法官陳德池駁回，輿論撻伐。陳國銘右腿被撞斷，他的兒子昨表示，社會大眾普遍痛恨毒駕行為，司法審查應採取更嚴格標準，才能回應民眾對社會安全的期待。

季連成昨天上午由縣警局長陳世煌陪同，前往彰化基督教醫院慰問。季連成表示，陳國銘肩負維護社會安全與秩序的重大責任，即使當下遭嫌犯倒車衝撞而倒地受傷，為了保護同行員警，仍忍痛坐起來對空鳴槍示警，令人十分敬佩，卓院長特別交代他來致意。

季連成說，警察在第一線執行公務非常辛苦，「打黑反毒指揮小組」由他負責督導檢、警、調、憲、海巡、關務等六大緝毒系統全面展開掃毒工作。

載運瓦斯桶毒駕的江姓男子部分，經檢方抗告，台中高分院撤銷、發回彰院更裁，彰化地院前天改裁准預防性羈押。撞傷陳國銘的施姓通緝犯部分，檢方也已抗告；陳的兒子批評，施撞傷的是執法人員，彰院卻未命繳交保金即裁定請回，家屬難以理解。

法官陳德池曾因「罵人龜兒子無罪」判決、聲請公然侮辱罪釋憲而受關注，人稱「佛心法官」，陳國銘兒子說「不便評論」。