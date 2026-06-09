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南投檢警打擊毒駕 1天聲押2毒駕案法院裁准
南投檢方6日分別就謝姓、林姓被告施用毒品後駕駛動力交通工具行為，訊後認為涉犯刑法施用毒品駕駛動力交通工具罪，罪嫌重大並有反覆實施之虞，向法院聲請預防性羈押都獲准。
南投地方檢察署今天發布新聞稿表示，謝姓被告於6月5日施用甲基安非他命、依托咪酯煙彈後，騎機車在草屯鎮被警方攔查，唾液快篩呈施用毒品陽性反應，隨即被員警當場逮捕，附帶搜索扣得依托咪酯煙彈1顆。
南投地檢署說，林姓被告6月5日施用依托咪酯煙彈後，駕車在竹山鎮發生擦撞交通事故，員警到場處理並施以唾液快篩，呈施用依托咪酯陽性反應，警方當場逮捕，附帶搜索扣得依托咪酯煙彈2顆。
南投地檢署表示，內勤檢察官訊問謝姓、林姓被告後，認為涉犯刑法第185-3條第1項施用毒品駕駛動力交通工具罪，且因罪嫌重大，並有反覆實施毒駕犯罪之虞而聲請羈押，南投地方法院都裁定准予羈押。
南投地檢署表示，持續遵循台灣高等檢察署「強化毒駕查緝執法專案會議」指示，針對施用毒品後駕駛動力交通工具行為，採「強力查緝、從嚴追訴、依法聲請羈押、請求法院從重量刑及審慎考量是否准予易科罰金」執法方針，展現打擊毒駕犯罪決心。
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