南投檢警打擊毒駕 1天聲押2毒駕案法院裁准

新竹市東區高翠路今晨發生一起嚴重氣爆案，一棟三層樓透天住宅瞬間炸出大洞、爆炸點為一樓便當店，目前已累計至少4人受傷、包括2人死亡。新竹市長高虹安表示，目前共有10戶、18人因房屋受損暫時無法居住，市府已完成緊急安置及旅宿媒合，確保受災民眾在重建期間有安全住所。

2026-06-09 14:51