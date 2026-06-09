快訊

外資賣超917億元...賣超第一名曝光 驚見兩檔金控飆股

文湖線又壞了？ 下班尖峰時段190人被請下車 北捷揭異常原因

民進黨明日提名鄭朝方參選新竹縣長 由賴總統披上競選披帶

聽新聞
0:00 / 0:00

台中表揚模範警察 市府調高勤務加成最高每月增3880元今入帳

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中警察局今日辦理警察節慶祝大會，由副市長鄭照新代表市長主持，表揚6位模範警察、6位警察獎章代表及23位績優人員，宣布市府核定調高的「勤務繁重加成」、刑事加給，已在今日正式入帳，最高每月可增加3880元，以實際行動力挺基層員警。

副市長鄭照新說，警察工作全年無休、晝夜不輟，台中市能持續獲宜居城市肯定，有賴每位同仁堅守崗位、默默付出。市府對勤務繁重加成分級方案高度肯定，未來將持續改善辦公廳舍、應勤設備，並提供健康檢查補助等福利，成為警察同仁最堅強的後盾。

此次接受表揚的6位模範警察，都展現卓越執法績效。第二分局偵查佐劉宸豪偵破多件組織犯罪、詐欺洗錢及槍砲案，共移送逾30名嫌犯；第六分局偵查佐劉禾宏連續偵破多起治平及製毒工廠案，有效瓦解毒品供應鏈；第六分局隊長涂志宏處置新光三越氣爆案迅速釐清責任歸屬，並於法鼓山寶雲寺持刀挾持案中，親身與犯嫌談判並趁隙奪刀，及時阻止傷亡發生，表現英勇。

刑事警察大隊偵查佐張育群偵破王姓嫌犯販毒案，一舉查獲愷他命約150公斤，並連續破獲詐欺與販毒集團；保防科警務正蕭家成服務年資40年、考績全數甲等，現任府會園區警察隊隊長，妥處陳抗及民眾糾紛案件逾259件；第一分局主任丁正村服務年資長達45年，考績甲等達總年資五分之四以上，樹立資深楷模典範。

市警局今也提供近期的治安成績單，去年攔阻詐騙案2421件、攔阻金額逾15億元；掃黑檢肅293人、查扣不法金流逾3918萬元；毒品查獲重量達5194公斤，較去年同期大幅成長398%；毒駕移送案件1,115件，增加87%。

市警局也推動科技警政及「交通新3E政策」，榮獲行政院「金安獎」肯定，成為六都唯一獲獎城市。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台中市警局今天辦理警察節活動，表揚模範警察等傑出表現同事。圖／台中市警局提供
台中市警局今天辦理警察節活動，表揚模範警察等傑出表現同事。圖／台中市警局提供

台中市警局今天辦理警察節活動，表揚模範警察等傑出表現同事。圖／台中市警局提供
台中市警局今天辦理警察節活動，表揚模範警察等傑出表現同事。圖／台中市警局提供

台中 警察 台中市

延伸閱讀

表揚模範警察 周春米：縣府做後盾、全縣監視器明年汰換完備

桃園治安滿意度提升幅度6都最高 張善政表揚警政楷模、協勤民力

陳其邁主持警察節慶祝 勉勵能力越大責任越大

獲全國模範警察 北市女警過世 家屬代領獎催淚

相關新聞

連兩件毒駕無保請回掀議！法官陳德池遭起底 曾判罵「龜兒子」非侮辱

彰化地方法院近日兩起毒駕案件裁定「無保請回」，承審均為刑事庭法官陳德池，引發社會關注。兩案分別為毒駕貨車載運10桶瓦斯途中失控自撞，以及毒駕通緝犯拒檢逃逸、倒車衝撞員警，造成埔鹽分駐所所長右腿粉碎性骨折。其中前案經抗告後，高院撤銷發回，地院改裁定羈押。

新北男毒駕拒檢飆逃 板橋警開8槍逮人起獲毒品

新北市板橋警今天下午5時許攔查1輛疑似毒駕車輛時，駕駛拒檢逃逸，警員攔截圍捕並朝該車開8槍，最後在大觀路順利攔下該車並將駕駛制伏，所幸並未造成人員傷亡。駕駛經毒品唾液快篩呈陽性反應還被查獲藏有毒品，確切案情仍待警方調查。

台中表揚模範警察 市府調高勤務加成最高每月增3880元 今入帳

台中市警察局今日辦理警察節慶祝大會，由副市長鄭照新代表市長主持，表揚6位模範警察、6位警察獎章代表及23位績優人員，宣布市府核定調高的「勤務繁重加成」、刑事加給，已在今日正式入帳，最高每月可增加3880元，以實際行動力挺基層員警。

政務委員季連成探視被毒駕撞傷所長 強調研議將依托咪酯改列一級毒品

彰化縣警察局溪湖分局埔鹽分駐所陳國銘所長本月4日執行查緝任務時，遭毒駕嫌犯倒車衝撞重傷。行政院政務委員季連成今天上午前往彰化基督教醫院探視及慰問，季連成表示，法務部將在本月17日召開毒品審議委員會，研議將依托咪酯類毒品由現行第二級毒品改列為第一級毒品，以提高犯罪刑度。

氣爆掀「未爆彈」疑慮 未列管便當店釀禍 竹市3個月內全面盤查

新竹市東區高翠路今晨發生一起嚴重氣爆案，該便當店面積約100平方公尺，使用液化石油氣串接量為76公斤，未達80公斤以上列管標準，依法規標準，該場所尚未達到必須列管的條件，不少民眾憂心周邊存在類似的未爆彈。對此，新竹市長高虹安表示，將於三個月內針對轄內使用液化石油氣的小吃店、便當店等場所展開全面盤查。

新竹氣爆10戶18人無家可歸 高虹安：緊急安置並啟動代償修繕

新竹市東區高翠路今晨發生一起嚴重氣爆案，一棟三層樓透天住宅瞬間炸出大洞、爆炸點為一樓便當店，目前已累計至少4人受傷、包括2人死亡。新竹市長高虹安表示，目前共有10戶、18人因房屋受損暫時無法居住，市府已完成緊急安置及旅宿媒合，確保受災民眾在重建期間有安全住所。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。