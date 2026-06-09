台中表揚模範警察 市府調高勤務加成最高每月增3880元今入帳

台中市警察局今日辦理警察節慶祝大會，由副市長鄭照新代表市長主持，表揚6位模範警察、6位警察獎章代表及23位績優人員，宣布市府核定調高的「勤務繁重加成」、刑事加給，已在今日正式入帳，最高每月可增加3880元，以實際行動力挺基層員警。

副市長鄭照新說，警察工作全年無休、晝夜不輟，台中市能持續獲宜居城市肯定，有賴每位同仁堅守崗位、默默付出。市府對勤務繁重加成分級方案高度肯定，未來將持續改善辦公廳舍、應勤設備，並提供健康檢查補助等福利，成為警察同仁最堅強的後盾。

此次接受表揚的6位模範警察，都展現卓越執法績效。第二分局偵查佐劉宸豪偵破多件組織犯罪、詐欺洗錢及槍砲案，共移送逾30名嫌犯；第六分局偵查佐劉禾宏連續偵破多起治平及製毒工廠案，有效瓦解毒品供應鏈；第六分局隊長涂志宏處置新光三越氣爆案迅速釐清責任歸屬，並於法鼓山寶雲寺持刀挾持案中，親身與犯嫌談判並趁隙奪刀，及時阻止傷亡發生，表現英勇。

刑事警察大隊偵查佐張育群偵破王姓嫌犯販毒案，一舉查獲愷他命約150公斤，並連續破獲詐欺與販毒集團；保防科警務正蕭家成服務年資40年、考績全數甲等，現任府會園區警察隊隊長，妥處陳抗及民眾糾紛案件逾259件；第一分局主任丁正村服務年資長達45年，考績甲等達總年資五分之四以上，樹立資深楷模典範。

市警局今也提供近期的治安成績單，去年攔阻詐騙案2421件、攔阻金額逾15億元；掃黑檢肅293人、查扣不法金流逾3918萬元；毒品查獲重量達5194公斤，較去年同期大幅成長398%；毒駕移送案件1,115件，增加87%。

市警局也推動科技警政及「交通新3E政策」，榮獲行政院「金安獎」肯定，成為六都唯一獲獎城市。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台中市警局今天辦理警察節活動，表揚模範警察等傑出表現同事。圖／台中市警局提供