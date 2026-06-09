政務委員季連成探視被毒駕撞傷所長 強調擬喪屍煙彈改列一級毒品

彰化縣警察局溪湖分局埔鹽分駐所陳國銘所長本月4日執行查緝任務時，遭毒駕嫌犯倒車衝撞重傷。行政院政務委員季連成今天上午前往彰化基督教醫院探視及慰問，季連成表示，法務部將在本月17日召開毒品審議委員會，研議將依托咪酯類毒品由現行第二級毒品改列為第一級毒品，以提高犯罪刑度。

季連成是由彰化縣警察局長陳世煌陪同探視陳國銘，季連成表示，陳所長肩負維護社安全與秩序的重大責任，即使當下遭嫌犯倒車衝撞而倒地受傷，為了保護同行員警，仍忍痛坐起來對空鳴槍示警，令他十分敬佩，卓榮泰院長特別交代他前來慰問致意。

季連成說，警察在第一線執行公務非常辛苦，面對近期依托咪酯（即喪屍煙彈）等新興毒品屢傳釀禍，法務部將在本月17日召開毒品審議委員會，研議將依托咪酯類毒品由現行第二級毒品改列為第一級毒品，以提高犯罪刑度。

季連成表示，卓院長昨天在行政院政務會議上也指示，中央將成立「打黑反毒指揮小組」，由他負責督導檢、警、調、憲、海巡、關務等六大緝毒系統全面展開掃毒工作；另由政務委員陳時中及林明昕分別督導相關部會精進檢驗及推動修法等工作，為第一線執法人員提供一臂之力。

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彰化縣警察局溪湖分局埔鹽分駐所陳國銘所長本月4日執行查緝任務時，遭毒駕嫌犯倒車衝撞重傷。行政院政務委員季連成今天上午前往彰化基督教醫院探視及慰問。圖／彰化縣警察局提共

彰化縣警察局溪湖分局埔鹽分駐所陳國銘所長本月4日執行查緝任務時，遭毒駕嫌犯倒車衝撞重傷。行政院政務委員季連成今天上午前往彰化基督教醫院探視及慰問。圖／彰化縣警察局提共