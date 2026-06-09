連兩件毒駕無保請回掀議！法官陳德池遭起底 曾判罵「龜兒子」非侮辱

彰化縣江姓、施姓男子分別涉嫌毒駕自撞及撞傷警察，彰化地檢署聲押，彰化地方法院同一名法官均裁定無保請回惹爭議。圖／AI生成

彰化地方法院近日兩起毒駕案件裁定「無保請回」，承審均為刑事庭法官陳德池，引發社會關注。兩案分別為毒駕貨車載運10桶瓦斯途中失控自撞，以及毒駕通緝犯拒檢逃逸、倒車衝撞員警，造成埔鹽分駐所所長右腿粉碎性骨折。其中前案經抗告後，高院撤銷發回，地院改裁定羈押。

江姓男子毒駕並載10桶瓦斯上路自撞案，陳德池在裁定理由指出，檢方證據不足以證明江男吸毒已達「不能安全駕駛」狀態，且唾篩只能證明體內有毒品成分，不能當聲押事由，也無具體事證顯示有反覆施用之虞，裁定無保請回。

另一名施姓男子毒駕遭警方盤查，心虛企圖逃逸時駕車撞倒警員，造成溪湖警分局埔鹽分駐所所長雙腿遭輾斷重傷。陳德池檢視證據後，認為難以認定施男主觀上有故意瞄準、衝撞員警之犯意，亦無故意逃亡或拒捕的動機，並坦承肇事且願意和解，沒有預防性羈押的必要。

但施姓毒駕通緝犯在獲釋後，自行攜帶水果禮盒前往醫院，並未事先聯繫即進入病房欲探視受傷所長。據受害所長家屬在社群平台Threads發文指出，該嫌犯曾在法庭上表示將與被害人和解，並取得原諒，實際卻「不請自來」現身病房，令家屬感到驚訝與不安，認為這都是「托法官您的福」所造成。

法務部長鄭銘謙8日在法院接受質詢時，證實兩起案件都是由「同一位法官」做出無保請回判決，直言法務部對裁定結果無法接受。

陳德池為東吳大學法律研究所碩士，司法官訓練所第46期結業，長期任職彰化地方法院刑事庭，承辦毒品、公共危險及一般刑事案件，亦曾參與重大刑案及國民法官案件審理。

其過往裁判亦多次引發討論，包括發生在2011年的妨害名譽案件中，曾認定以台語辱罵「龜兒子」未必構成公然侮辱罪，理由是「烏龜」在民間傳統有長壽、祈福之意，該用語未必達侵害人格法益程度，充其量只是讓對方「不爽」，判被告無罪，但該案於上訴後遭二審撤銷改判拘役20日。

之後，於2023年審理一起侮辱公務員案，認為刑法第309條的「公然侮辱罪」以及第140條的「侮辱公務員罪」嚴重侵害人民的言論自由，向憲法法庭聲請釋憲。

他引用了日本作家山根勇藏在《台灣民族性百談》中的觀點，當庭主張：「粗話既是弱者的武器，同時也是內心的悲鳴」。認為很多基層庶民在社會衝突中爆粗口、罵髒話，只是一種情緒宣洩的工具，法律不應該動用刑罰來處罰這些粗口，公然侮辱罪應該除罪化。此案，憲法法庭在2024年4月做出了公然侮辱罪「合憲」的判決。