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宜蘭出租套房藏喪屍煙彈分裝場 毒油來源推給不詳酒店少爺

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

宜蘭縣呂姓男子涉嫌在租屋處以丙帕酯分裝「喪屍煙彈」，丙帕酯是依托咪酯相似物質，同為二級毒品；警方搜索查扣丙帕酯原油7925公克，估算可製成價值8000萬元的1600萬顆煙彈，拘提呂移送，宜蘭地檢署依毒品罪起訴。

警方調查，28歲呂姓男子曾被查獲毒品案，在宜蘭社區大樓租套房，以丙帕酯原油分裝喪屍煙彈；宜蘭縣刑警大隊查獲藥腳，追出藥頭何姓男子，搜出少量煙彈，追查何曾赴呂租屋處，一度懷疑是販毒給呂，後來查出呂才是上游。

警方今年3月18日搜索拘提呂，搜出丙帕酯原油7925克、調和成品煙油421.31克、香精、丙二醇、丙三醇等原料及加熱爐、空煙彈。

呂稱，以50萬元向一名身分不詳酒店少爺購買丙帕酯原油，分裝煙彈，但未賣出。警詢後移送，宜檢聲押獲准，上月26日依毒品罪起訴。

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宜蘭縣呂姓男子涉嫌在租屋處以丙帕酯分裝「喪屍煙彈」，警方搜出丙帕酯原油7925公克，拘提他移送。記者李奕昕／攝影
宜蘭縣呂姓男子涉嫌在租屋處以丙帕酯分裝「喪屍煙彈」，警方搜出丙帕酯原油7925公克，拘提他移送。記者李奕昕／攝影

宜蘭縣呂姓男子涉嫌在租屋處以丙帕酯分裝「喪屍煙彈」，警方搜出丙帕酯原油7925公克，拘提他移送。記者李奕昕／翻攝
宜蘭縣呂姓男子涉嫌在租屋處以丙帕酯分裝「喪屍煙彈」，警方搜出丙帕酯原油7925公克，拘提他移送。記者李奕昕／翻攝

宜蘭縣呂姓男子涉嫌在租屋處以丙帕酯分裝「喪屍煙彈」，警方搜出丙帕酯原油7925公克，拘提他移送。記者李奕昕／攝影
宜蘭縣呂姓男子涉嫌在租屋處以丙帕酯分裝「喪屍煙彈」，警方搜出丙帕酯原油7925公克，拘提他移送。記者李奕昕／攝影

宜蘭縣呂姓男子涉嫌在租屋處以丙帕酯分裝「喪屍煙彈」，警方搜出丙帕酯原油7925公克，拘提他移送。記者李奕昕／翻攝
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宜蘭縣呂姓男子涉嫌在租屋處以丙帕酯分裝「喪屍煙彈」，警方搜出丙帕酯原油7925公克，拘提他移送。記者李奕昕／翻攝
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