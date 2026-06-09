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印度走私依托咪酯100公斤遭攔截 可製100萬顆喪屍煙彈市價達20億

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

運毒集團從印度空運走私依托咪酯來台，假冒高雄市某化工公司以化學品名義報關，警方攔截依托咪酯100公斤，估算可製成價格20億元的100萬顆「喪屍煙彈」，查獲主嫌鄭姓男子及涉報關收貨的潘姓男子移送，橋頭地檢署依毒品罪起訴。

警方調查，運毒集團從印度以空運貨物運輸依托咪酯，今年2月13日抵達高雄國際機場，保安警察第三總隊事先接獲情資，與關務署高雄關拆封檢驗，從4個塑膠桶共搜出100公斤依托咪酯粉末。

48歲潘姓男子假冒高雄某化工公司，以「咪唑-4-甲酸乙酯」化學品名義報關，兩間報關行均起疑拒絕。警方分析收件者手機號碼，查出是潘持用，跟監發現與50歲鄭姓男子在高雄某咖啡店外與公園見面，追出鄭是主嫌，他因施用毒品未接受觀察勒戒，被高雄地檢署發布通緝。

警方3月20日搜索，在高雄某停車場逮捕鄭，潘在屏東住處被拘提，兩人坦承運輸毒品。警方查出，鄭、潘與集團上游約定，分別可獲150萬、100萬元報酬，詢後將鄭解送歸案，潘依毒品罪移送，橋檢命潘20萬元交保，今年4月13日依毒品罪起訴兩人。

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運毒集團從印度空運走私依托咪酯來台，假冒高雄市某化工公司以化學品名義報關，警方攔截依托咪酯100公斤，查獲鄭姓、潘姓男子移送。記者李奕昕／翻攝
運毒集團從印度空運走私依托咪酯來台，假冒高雄市某化工公司以化學品名義報關，警方攔截依托咪酯100公斤，查獲鄭姓、潘姓男子移送。記者李奕昕／翻攝

運毒集團從印度空運走私依托咪酯來台，假冒高雄市某化工公司以化學品名義報關，警方攔截依托咪酯100公斤，查獲鄭姓、潘姓男子移送。記者李奕昕／翻攝
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運毒集團從印度空運走私依托咪酯來台，假冒高雄市某化工公司以化學品名義報關，警方攔截依托咪酯100公斤，查獲鄭姓、潘姓男子移送。記者李奕昕／攝影
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運毒集團從印度空運走私依托咪酯來台，假冒高雄市某化工公司以化學品名義報關，警方攔截依托咪酯100公斤，查獲鄭姓、潘姓男子移送。記者李奕昕／翻攝
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運毒集團從印度空運走私依托咪酯來台，假冒高雄市某化工公司以化學品名義報關，警方攔截依托咪酯100公斤，查獲鄭姓、潘姓男子移送。記者李奕昕／攝影
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運毒集團從印度空運走私依托咪酯來台，假冒高雄市某化工公司以化學品名義報關，警方攔截依托咪酯100公斤，查獲鄭姓、潘姓男子移送。記者李奕昕／翻攝
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