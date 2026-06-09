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電子煙毒害全台 毒駕今年已逾6730件 專案緝毒抓2225人

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

依托咪酯類「喪屍煙彈」衍生毒駕，刑事局初步統計今年至5月查獲毒駕6730件依公共危險罪移送，高檢署執行安居緝毒專案聚焦打擊依托咪酯類，今公布成果。行政院政務委員林明昕說，毒駕、電子煙結合毒品等兩大毒害嚴峻，要求跨部會防堵。

高檢署統籌檢察、調查、警察、海巡、憲兵、關務6大緝毒系統，今年3月16日至4月4日執行第14波安居緝毒專案，掃蕩供毒藥頭、毒品分裝場等製造、運輸及販賣網絡，聚焦打擊依托咪酯類。

據統計，專案搜索963處場所，查獲毒品犯嫌2225人，其中製造、運輸、販賣1035人，經法院裁定羈押196人，查扣各級毒品1744公斤，破獲製毒工廠、分裝場及植栽場142處；其中查獲製造、販賣、運輸依托咪酯類547人，依托咪酯類製毒工廠及分裝場118處，少年及學生身分藥頭188人。

橋頭地檢署分別指揮保安警察第三總隊、調查局，攔截自印度空運100公斤依托咪酯來台、破獲大麻植栽廠查扣1564株；桃園地檢署指揮調查局及關務署，查獲空運貨物夾藏K他命512公斤；屏東地檢署指揮海巡署在海上登檢攔截走私1.8公噸K他命；彰化地檢署指揮憲兵與警方，查獲民宅毒品分裝場查扣依托咪酯煙彈及毒品咖啡包。

林明昕今赴刑事局視察成果說，毒駕如隱形殺手威脅無辜用路人，造成許多家庭破碎，不法分子將依托咪酯類添加於電子煙油，青少年電子煙毒品氾濫，這兩大毒害問題嚴峻，為政府須跨部會打擊的重中之重。

他說，持續查緝製造、運輸、販賣毒品及毒駕，研議電子煙管制措施推動修法，整合公私部門新興毒品檢驗量能，並加強取締毒駕確實裁罰，全面防堵毒品及毒駕。

刑事局表示，喪屍煙彈施用便利，危害施用者身心健康，施用後意識不清、反應遲緩、肌肉不自主抽動，衍生毒駕肇事，對用路人高度危險，專案強力壓制此類毒品危害，向上溯源及向下刨根，斷絕毒品供應鏈。

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依托咪酯類「喪屍煙彈」衍生毒駕，高檢署執行安居緝毒專案聚焦打擊，行政院政務委員林明昕（右二）今赴刑事局視察成果。記者李奕昕／攝影
依托咪酯類「喪屍煙彈」衍生毒駕，高檢署執行安居緝毒專案聚焦打擊，行政院政務委員林明昕（右二）今赴刑事局視察成果。記者李奕昕／攝影

林明昕 毒品 高檢署

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