快訊

昨晚才通電話…新竹氣爆麵包店夫妻雙亡 老父母：再打已不通、可能那時就走了

雨彈狂炸南台灣！國家級警報狂響 大雷雨影響熱區這裡查

NBA／在川普面前斷尼克13連勝 溫班亞瑪轟32分馬刺G3扳回一城

聽新聞
0:00 / 0:00

宜蘭破獲「喪屍煙彈」製毒工廠 檢警查扣8公斤毒原料、2嫌遭求重刑

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭檢警成功破獲「喪屍煙彈」製毒工廠，呂姓男子涉嫌斥資50萬元購買第二級毒品原料，並在宜蘭租屋套房內加熱分裝企圖謀取暴利。檢警於3月發動搜索，當場查扣高達7925公克毒品原料及分裝設備，全案偵結起訴，呂男與販毒累犯何男分別被檢方具體求處15年及11年重刑。

宜蘭縣警察局刑事警察大隊月前在偵辦一起販毒案時，透過大數據分析與情資佈線，循線發現有不法分子在宜蘭市區內承租民宅套房作為掩護，外表看似一般的出租套房，實則被用來設立製毒工廠，專門製造、分裝俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯類電子煙彈。

警方隨即成立專案小組，並報請宜蘭地方檢察署檢察官葉怡材指揮偵辦。經專案小組長期跟監、埋伏與蒐證，檢警見時機成熟，向法院聲請搜索票獲准，並於3月18日調集大批警力發動同步搜索。

警方在呂姓主嫌承租的套房，查獲第二級毒品異丙帕酯（依托咪酯類物質）共74罐，總毛重高達7925公克；另有已調和完成的成品煙油5罐，毛重421.31公克，還有大量的調配用化學原料、燒杯、秤重儀器與分裝空煙彈等器具。

檢警調查發現，呂姓主嫌於3月初在桃園中壢某酒店，以50萬元高價向不法集團購入大批異丙帕酯原油後，再透過購物網站及實體五金行添購製毒所需的化學藥劑與容器，隨後在宜蘭租屋處將原油與化學原料依比例混合、加熱並秤重分裝，準備在市場上高價販售，所幸在流入市面前即遭警方攔截。

此外，專案小組也一併拘捕了另一名在宜蘭慈安路涉嫌以每顆1000元價格販售喪屍煙彈的何姓男子。

宜蘭地檢署審理認定，呂男涉犯「毒品危害防制條例」製造第二級毒品罪嫌；何男涉嫌販賣第二級毒品罪。由於何男在5年內故意再犯同罪質案件，屬於累犯，檢方建請法院加重其刑，具體對何男求處有期徒刑11年，並對製造毒品的呂男重求有期徒刑15年。

檢警呼籲，「喪屍煙彈」多以電子煙形式施用，外觀難以辨識，且因價格相對便宜，其流通性已超越傳統毒品。近年因吸食依托咪酯衍生「毒駕」案件頻傳，造成危害，檢警持續配合警政署執行斷源緝毒專案，全力追查毒品源頭，維護社會治安。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

檢警查獲第二級毒品異丙帕酯（依托咪酯類物質）共74罐，總毛重高達7925公克；另有已調和完成的成品煙油5罐，毛重421.31公克，還有大量的調配用化學原料器具。圖／地檢署提供
檢警查獲第二級毒品異丙帕酯（依托咪酯類物質）共74罐，總毛重高達7925公克；另有已調和完成的成品煙油5罐，毛重421.31公克，還有大量的調配用化學原料器具。圖／地檢署提供

檢警查獲第二級毒品異丙帕酯（依托咪酯類物質）共74罐，總毛重高達7925公克；另有已調和完成的成品煙油5罐，毛重421.31公克，還有大量的調配用化學原料器具。圖／警方提供
檢警查獲第二級毒品異丙帕酯（依托咪酯類物質）共74罐，總毛重高達7925公克；另有已調和完成的成品煙油5罐，毛重421.31公克，還有大量的調配用化學原料器具。圖／警方提供

檢警查獲第二級毒品異丙帕酯（依托咪酯類物質）共74罐，總毛重高達7925公克；另有已調和完成的成品煙油5罐，毛重421.31公克，還有大量的調配用化學原料器具。圖／地檢署提供
檢警查獲第二級毒品異丙帕酯（依托咪酯類物質）共74罐，總毛重高達7925公克；另有已調和完成的成品煙油5罐，毛重421.31公克，還有大量的調配用化學原料器具。圖／地檢署提供

製毒犯在5年內故意再犯同罪質案件，屬於累犯，檢方建請法院加重其刑，具體對何男求處有期徒刑11年，並對製造毒品的呂男重求有期徒刑15年。圖／警方提供
製毒犯在5年內故意再犯同罪質案件，屬於累犯，檢方建請法院加重其刑，具體對何男求處有期徒刑11年，並對製造毒品的呂男重求有期徒刑15年。圖／警方提供

檢警查獲第二級毒品異丙帕酯（依托咪酯類物質）共74罐，總毛重高達7925公克；另有已調和完成的成品煙油5罐，毛重421.31公克，還有大量的調配用化學原料器具。圖／警方提供
檢警查獲第二級毒品異丙帕酯（依托咪酯類物質）共74罐，總毛重高達7925公克；另有已調和完成的成品煙油5罐，毛重421.31公克，還有大量的調配用化學原料器具。圖／警方提供

宜蘭 販毒 毒品

延伸閱讀

修法遏止毒駕悲劇 法務部：草案近日陳報行政院

基隆男子機車違停超商前 警攔查交出毒煙彈送辦

「押了」彰檢抗告成功！毒駕載10桶瓦斯男原無保請回 今逆轉羈押

彰化毒駕撞警重傷竟無保請回？林世賢赴監院陳情調查法官有無違失

相關新聞

電子煙毒害全台 毒駕今年已逾6730件 專案緝毒抓2225人

依托咪酯類「喪屍煙彈」衍生毒駕，刑事局初步統計今年至5月查獲毒駕6730件依公共危險罪移送，高檢署執行安居緝毒專案聚焦打擊依托咪酯類，今公布成果。行政院政務委員林明昕說，毒駕、電子煙結合毒品等兩大毒害嚴峻，要求跨部會防堵。

宜蘭破獲「喪屍煙彈」製毒工廠 檢警查扣8公斤毒原料、2嫌遭求重刑

宜蘭檢警成功破獲「喪屍煙彈」製毒工廠，呂姓男子涉嫌斥資50萬元購買第二級毒品原料，並在宜蘭租屋套房內加熱分裝企圖謀取暴利。檢警於3月發動搜索，當場查扣高達7925公克毒品原料及分裝設備，全案偵結起訴，呂男與販毒累犯何男分別被檢方具體求處15年及11年重刑。

新竹氣爆炸穿民宅釀2死 消防專家曝氣爆最可能破口

新竹市東區高翠路發生嚴重氣爆事故，一棟3層樓透天住宅遭炸出巨大破洞，目前已造成至少4人受傷，其中2人死亡。事故原因須等待火場鑑識調查結果，但有消防學者認為，一般桶裝瓦斯本身及其零組件若無異常，風險其實不高，較大的風險來源反而是管線或燃氣設備問題。

影／新竹氣爆4秒現10多道火光？是瓦斯桶連環爆？消防員這樣分析

新竹市東區高翠路今晨發生一起嚴重氣爆案，一棟三層樓透天住宅瞬間炸出大洞、爆炸點為一樓便當店，目前已累計至少4人受傷、包括2人死亡。有現場影像顯示，爆炸當下4秒就出現10多道火光；對此，有消防員推測，原則上氣爆是混和氣體遭引燃，屬於一次性爆炸，若有多次火光，有可能是一旁高壓電弧引燃，或是建物結構崩塌壓迫造成的「殘餘氣體擠壓噴爆」。

影／跨縣市銀樓販售仿精品金飾...CHANEL、LV全中 725件侵權4300萬

刑事局智財大隊偵二隊近期接獲，全台有多家銀樓販售侵權精品的加工金飾，連同台中、彰化轄區警方，成立專案小組後，去年1月至4月，針對宜蘭、台中、彰化、南投、高雄市等多處涉案銀樓展開查緝行動，查獲王姓業者等22人到案，現場起獲仿冒CHANEL、梵克雅寶、LV、知名卡通圖樣等精品貴金屬飾品725件，總重75兩，經原廠鑑驗後，估計侵權市值達4300萬元，近日依違反商標法送辦。

羈押攻防 彰化2毒駕案 法官放人引譁然

彰化縣江姓、施姓男子分別涉嫌毒駕自撞及撞傷警察，彰化地檢署聲押，彰化地方法院同一名法官均裁定無保請回，法務部長鄭銘謙昨表示無法接受，將加速尿液檢驗提高羈押率，彰院回應法官是綜合證據裁定。檢方對兩案均提抗告，彰院昨裁定江羈押。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。