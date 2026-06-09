宜蘭破獲「喪屍煙彈」製毒工廠 檢警查扣8公斤毒原料、2嫌遭求重刑

宜蘭檢警成功破獲「喪屍煙彈」製毒工廠，呂姓男子涉嫌斥資50萬元購買第二級毒品原料，並在宜蘭租屋套房內加熱分裝企圖謀取暴利。檢警於3月發動搜索，當場查扣高達7925公克毒品原料及分裝設備，全案偵結起訴，呂男與販毒累犯何男分別被檢方具體求處15年及11年重刑。

宜蘭縣警察局刑事警察大隊月前在偵辦一起販毒案時，透過大數據分析與情資佈線，循線發現有不法分子在宜蘭市區內承租民宅套房作為掩護，外表看似一般的出租套房，實則被用來設立製毒工廠，專門製造、分裝俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯類電子煙彈。

警方隨即成立專案小組，並報請宜蘭地方檢察署檢察官葉怡材指揮偵辦。經專案小組長期跟監、埋伏與蒐證，檢警見時機成熟，向法院聲請搜索票獲准，並於3月18日調集大批警力發動同步搜索。

警方在呂姓主嫌承租的套房，查獲第二級毒品異丙帕酯（依托咪酯類物質）共74罐，總毛重高達7925公克；另有已調和完成的成品煙油5罐，毛重421.31公克，還有大量的調配用化學原料、燒杯、秤重儀器與分裝空煙彈等器具。

檢警調查發現，呂姓主嫌於3月初在桃園中壢某酒店，以50萬元高價向不法集團購入大批異丙帕酯原油後，再透過購物網站及實體五金行添購製毒所需的化學藥劑與容器，隨後在宜蘭租屋處將原油與化學原料依比例混合、加熱並秤重分裝，準備在市場上高價販售，所幸在流入市面前即遭警方攔截。

此外，專案小組也一併拘捕了另一名在宜蘭慈安路涉嫌以每顆1000元價格販售喪屍煙彈的何姓男子。

宜蘭地檢署審理認定，呂男涉犯「毒品危害防制條例」製造第二級毒品罪嫌；何男涉嫌販賣第二級毒品罪。由於何男在5年內故意再犯同罪質案件，屬於累犯，檢方建請法院加重其刑，具體對何男求處有期徒刑11年，並對製造毒品的呂男重求有期徒刑15年。

檢警呼籲，「喪屍煙彈」多以電子煙形式施用，外觀難以辨識，且因價格相對便宜，其流通性已超越傳統毒品。近年因吸食依托咪酯衍生「毒駕」案件頻傳，造成危害，檢警持續配合警政署執行斷源緝毒專案，全力追查毒品源頭，維護社會治安。

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檢警查獲第二級毒品異丙帕酯（依托咪酯類物質）共74罐，總毛重高達7925公克；另有已調和完成的成品煙油5罐，毛重421.31公克，還有大量的調配用化學原料器具。圖／地檢署提供

檢警查獲第二級毒品異丙帕酯（依托咪酯類物質）共74罐，總毛重高達7925公克；另有已調和完成的成品煙油5罐，毛重421.31公克，還有大量的調配用化學原料器具。圖／警方提供

檢警查獲第二級毒品異丙帕酯（依托咪酯類物質）共74罐，總毛重高達7925公克；另有已調和完成的成品煙油5罐，毛重421.31公克，還有大量的調配用化學原料器具。圖／地檢署提供

製毒犯在5年內故意再犯同罪質案件，屬於累犯，檢方建請法院加重其刑，具體對何男求處有期徒刑11年，並對製造毒品的呂男重求有期徒刑15年。圖／警方提供