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駕車販毒隨叫隨送 情侶檔當小蜜蜂栽了

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市刑警大隊接獲情資，發現販毒集團透過通訊軟體，在網路販售多種毒品牟取暴利，經長期跟監蒐證，發現1對情侶當販毒集團的「小蜜蜂」，負責外送毒品，查獲依托咪酯煙彈等毒品，依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

警方表示，鄭姓男子（34歲）及關姓女子（32歲）採隨叫隨送方式，駕車涉嫌外送方式販賣毒品，販毒網絡遍及大高雄地區。

5月間警方接獲情資，報請高雄地檢署檢察官指揮偵辦，赴高雄市大寮區查緝，在他們的轎車內，查扣毒品咖啡包201包、K他命3大包、依托咪酯煙彈56顆、毒梅片1包，以及電子磅秤、分裝袋、手機等證物。全案警詢後，依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

高雄市刑警大隊長鄢志豪表示，警方將持續蒐集、整合及分析相關情資，積極掃蕩毒品分裝場及毒品製造、運輸、販賣等不法行為，加強向上溯源打擊毒品犯罪，並呼籲毒品不僅危害身心健康，且衝擊家庭與社會秩序，切勿因一時好奇或利益而以身試法。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方在高雄大寮攔截鄭男與關女的轎車，查獲毒品。記者林保光／翻攝
警方在高雄大寮攔截鄭男與關女的轎車，查獲毒品。記者林保光／翻攝

警方在鄭男與關女的轎車查獲各種毒品。記者林保光／翻攝
警方在鄭男與關女的轎車查獲各種毒品。記者林保光／翻攝

販毒 毒品 高雄

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