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影／新竹氣爆4秒現10多道火光？是瓦斯桶連環爆？消防員這樣分析

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市高翠路今晨傳出重大氣爆意外，目前已知2人死亡。記者王駿杰／攝影
新竹市高翠路今晨傳出重大氣爆意外，目前已知2人死亡。記者王駿杰／攝影

新竹市東區高翠路今晨發生一起嚴重氣爆案，一棟三層樓透天住宅瞬間炸出大洞、爆炸點為一樓便當店，目前已累計至少4人受傷、包括2人死亡。有現場影像顯示，爆炸當下4秒就出現10多道火光；對此，有消防員推測，原則上氣爆是混和氣體遭引燃，屬於一次性爆炸，若有多次火光，有可能是一旁高壓電弧引燃，或是建物結構崩塌壓迫造成的「殘餘氣體擠壓噴爆」。

消防員分析，原則上氣爆與粉塵、炸藥爆炸不同，炸藥爆炸會有炸坑，並由炸坑火勢向外延燒，氣爆則是混合性氣體點燃就直接全炸了，不會分次。

消防員說，若是監視器拍到的連續火光和巨響，可能是主氣爆發生的那一刻，天花板、裝潢、隔間牆瞬間崩塌，當多個重物砸下，會將屋內還沒燒完的濃稠瓦斯、或是剛被炸開的其他瓦斯管線氣體擠壓衝出，每擠出來一次接觸到外面新鮮空氣與殘火，就會瞬間在空中「閃燃」一次，看起來就像連續噴發的火球。

至於有民眾推測是否是瓦斯桶鋼體本接連爆炸？該消防員指出，這得要瓦斯桶被大火持續高溫烘烤一段時間，導致裡面的液態瓦斯沸騰、鋼瓶撐不住壓力而炸開，而高翠路這場氣爆比較不像這種狀況。

另外，也有可能是主要建物氣爆後，其他重物壓至周遭空間的瓦斯或天然氣管線，導致爆炸，或是因氣爆影響到周遭高壓電弧，造成電閃光。

新竹市高翠路今晨傳出重大氣爆意外，目前已知2人死亡。圖／新竹市消防局提供
新竹市高翠路今晨傳出重大氣爆意外，目前已知2人死亡。圖／新竹市消防局提供

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