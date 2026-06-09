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影／跨縣市銀樓販售仿精品金飾...CHANEL、LV全中 725件侵權4300萬

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

刑事局智財大隊偵二隊近期接獲，全台有多家銀樓販售侵權精品的加工金飾，連同台中、彰化轄區警方，成立專案小組後，去年1月至4月，針對宜蘭、台中、彰化、南投、高雄市等多處涉案銀樓展開查緝行動，查獲王姓業者等22人到案，現場起獲仿冒CHANEL、梵克雅寶、LV、知名卡通圖樣等精品貴金屬飾品725件，總重75兩，經原廠鑑驗後，估計侵權市值達4300萬元，近日依違反商標法送辦。

專案小組調查，涉案的銀樓業者多數是向到店兜售的不特定單幫客進貨，除於實體店面陳列販售外，也透過經營網路電商行銷，藉由攀附國際品牌的知名度吸引消費者目光。

雖有部分業者主張「金飾是以金重計價，未因使用名牌LOGO而提升價值」，但警方提醒，商標侵權的判斷核心在於，商品外觀是否未經授權，使用相同或近似於經濟部智慧財產局註冊的商標，且有致消費者混淆誤認之虞，不以商品產生溢價為要件。

刑事局智財大隊偵二隊表示，此案查扣的飾品雖為真金，但外觀設計易致消費者誤認，其與特定品牌有授權或關聯，已涉嫌違反商標法。

警方指出，依商標法規定，明知為侵權商品而販賣，或意圖販賣而陳列者，最重可處一年以下有期徒刑、拘役，或併科5萬元以下罰金。

刑事局呼籲，業者務必審慎查證商品來源及合法性，未來將持續針對銀樓、實體店面及網路通路加強查緝，以完善我國智慧財產權之保護。

全台多家銀樓販售侵權精品的金飾，刑事局組專案小組，查緝22人到案，扣得侵權商品725件，侵權市值達4300萬元。記者陳宏睿／翻攝
全台多家銀樓販售侵權精品的金飾，刑事局組專案小組，查緝22人到案，扣得侵權商品725件，侵權市值達4300萬元。記者陳宏睿／翻攝

全台多家銀樓販售侵權精品的金飾，業者從不特定單幫客取得貨源後，在網路及實體店面銷售。圖／刑事局提供
全台多家銀樓販售侵權精品的金飾，業者從不特定單幫客取得貨源後，在網路及實體店面銷售。圖／刑事局提供

全台多家銀樓販售侵權精品的金飾，刑事局組專案小組，查緝22人到案，扣得侵權商品725件，侵權市值達4300萬元。記者陳宏睿／翻攝
全台多家銀樓販售侵權精品的金飾，刑事局組專案小組，查緝22人到案，扣得侵權商品725件，侵權市值達4300萬元。記者陳宏睿／翻攝

全台多家銀樓販售侵權精品的金飾，刑事局組專案小組，查緝22人到案，扣得侵權商品725件，侵權市值達4300萬元。記者陳宏睿／翻攝
全台多家銀樓販售侵權精品的金飾，刑事局組專案小組，查緝22人到案，扣得侵權商品725件，侵權市值達4300萬元。記者陳宏睿／翻攝

全台多家銀樓販售侵權精品的金飾，刑事局組專案小組，查緝22人到案，扣得侵權商品725件，侵權市值達4300萬元。記者陳宏睿／翻攝
全台多家銀樓販售侵權精品的金飾，刑事局組專案小組，查緝22人到案，扣得侵權商品725件，侵權市值達4300萬元。記者陳宏睿／翻攝

全台多家銀樓販售侵權精品的金飾，刑事局組專案小組，查緝22人到案，扣得侵權商品725件，侵權市值達4300萬元。記者陳宏睿／翻攝
全台多家銀樓販售侵權精品的金飾，刑事局組專案小組，查緝22人到案，扣得侵權商品725件，侵權市值達4300萬元。記者陳宏睿／翻攝

CHANEL 銀樓 LV 刑事局

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