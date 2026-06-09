毒駕唾液篩檢不準？ 法界：不羈押仍可管控被告

彰化縣兩起毒駕案被同一名法官裁定無保請回，社會譁然。法界人士認為即使認定事證不足，可附帶條件要求被告定期接受尿液篩檢管控再犯風險；律師認為預防性羈押不能只看單項證據，若對唾液篩檢有疑慮，須討論替代方案。

刑事訴訟法修正將毒駕納入預防性羈押的特定罪名，上月十五日施行。法界人士表示，預防性羈押須滿足觸犯法定特定罪名、犯罪嫌疑重大、有反覆實施之虞、有羈押必要性等四要件，彰化兩案羈押機率高，但法官見解較特別，認為唾液篩檢偽陽性機率高，根據文獻每四人會有一人偽陽性，而無法認定送瓦斯自撞的江男「吸毒駕車」。

他說，法官將不利於江的證據「切割」嚴格審視，採信江「疲勞駕駛」說法，認為此次僅為偶發性犯罪，已偏向實體論罪，而非判斷是否有預防性羈押必要。

法界人士指出，毒駕刑度三年以下，若無足夠事證，難構成羈押事由，但不羈押也可適用刑訴法第一一七條之一，準用一一六條之二第八款，命被告定期或特定行為之前接受尿液篩檢，藉此管控風險。

律師鄭昱仁說，法官裁定是否預防性羈押須綜合判斷，不會只看單項證據，案件仍在偵查階段，通常認定較寬鬆；唾液篩檢不是法院裁量是否羈押唯一依據，還得審酌現場有無扣到毒品、被告有無前科，是否有反覆實施同一犯罪疑慮，若法院對於唾液篩檢準確度有疑慮，相關機關須討論替代方案。