羈押攻防 彰化2毒駕案 法官放人引譁然

彰化江姓男子涉毒駕開小貨車送瓦斯桶，撞上路旁停放汽車，彰化地方法院昨重新裁定羈押。圖／民眾提供

彰化縣江姓、施姓男子分別涉嫌毒駕自撞及撞傷警察，彰化地檢署聲押，彰化地方法院同一名法官均裁定無保請回，法務部長鄭銘謙昨表示無法接受，將加速尿液檢驗提高羈押率，彰院回應法官是綜合證據裁定。檢方對兩案均提抗告，彰院昨裁定江羈押。

據調查，江姓男子上月卅日開小貨車送瓦斯桶撞路旁停放汽車，經唾液毒品快篩檢測有安非他命、依托咪酯類反應，車上被搜出依托咪酯類電子煙；溪湖警分局埔鹽分駐所長陳國銘本月四日查緝毒品人口施姓男子，遭施倒車衝撞，右腿臏骨粉碎性骨折，施經唾篩有依托咪酯類反應。檢方聲押江、施，法院皆裁定請回。

立法院司法及法制委員會昨就毒品與毒駕防制進行專題報告，立委李坤城質詢說，政府宣示嚴懲毒駕，法院卻無保請回，與社會期待明顯落差，民眾難接受。

鄭銘謙說，第一案駁回理由是「唾篩不能當聲押事由」，第二案是「犯嫌沒有反覆實施之虞」，他無法接受，毒駕危害用路人安全，威脅執法人員，過去曾發生員警遭毒駕撞死，有羈押必要；除唾篩外，希望縮短尿檢時間，在廿四小時內、甚至數小時完成，作為法院裁定參考，已要求中央及民間實驗室加強相關技術及速度。法務部表示，支持彰檢依職權監督法院裁定，就個案提抗告。

彰院表示，兩案由值班法官處理，審閱檢察官主張聲押罪名、理由及提出證據，開庭訊問被告、聽取辯護人意見，綜合全部證據為裁定。

檢方認為，江男反覆施用毒品，有駕車過失傷害、過失致死及毒駕等前科，卻再度施用毒品後載運危險物品，毫無尊重他人生命財產意識，聲請預防性羈押；彰院認定，證據不足以明確認定江因施用毒品，達不能安全駕駛而肇事，裁定請回。

檢方抗告，台中高分院撤銷發回重審。彰院昨認定江疑吸毒，有扣案毒品及素行，可認再犯毒駕之虞，以送瓦斯為業，職業具風險性，裁定羈押。