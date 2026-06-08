快訊

受滯留鋒面、西南氣流影響 屏東縣8鄉明天停班停課

馬太鞍溪暴漲沖走吉普車...工地主任失聯 消防全力搜救中

NONO遭控「按摩性侵、車上猥褻」獲判無罪 士檢今聲明上訴

聽新聞
0:00 / 0:00

時力關注台中女童虐死案 衛福部：發展兒虐新教材

中央社／ 台北8日電

台中2歲女童遭虐死案，時代力量今天呼籲衛生福利部明訂跨縣市強制移轉機制、加強警政社政第一線對幼童不明傷勢辨識認定。衛福部回應，正發展重大兒虐教材強化人員敏感度。

針對台中市日前發生兩歲女童「萱萱」遭母親同居男友嚴重凌虐致死案。時代力量今天發布新聞稿表示，令人痛心的暴行背後，凸顯現行跨縣市兒虐通報與風險辨識機制的嚴重失靈，衛福部與地方政府必須痛定思痛，不能讓「一主責多協力」的原則，最終淪為「無人負責」的悲劇。

時代力量黨主席王婉諭指出，這種因跨縣市責任歸屬不清、銜接機制不足而漏接的案件，早已不是首例。雖然地方市府可能認為自身已「依規定辦理」，但制度的設計缺陷，卻讓處於高風險中的孩子無辜喪命。

修補體制破洞，王婉諭建議，衛福部應把握「兒童及少年福利與權益保障法」修法機會，明確訂定跨縣市的強制移轉機制與跨轄協調規範，確保個案在遷居時的查訪能無縫接軌，以事發地為主；第二，修正第一線風險辨識的認定標準，讓警政與社政體系面對幼童不明傷勢，可以採取更謹慎的行動。

衛生福利部保護服務司副司長張靜倫今天告訴中央社記者，有關兒少保護案件跨轄轉介，已訂定「直轄市、縣（市）政府集中篩派案機制處理原則」、「跨轄區兒少保護權責分工及合作處理」等，針對跨轄案件已有相關作業規定，尚無需納入修法。

受虐兒少危險因子評估部分，張靜倫說明，自民國109年起委託台灣大學社會工作學系教授陳毓文辦理「兒少保護風險預警模型更新計畫」，已歸納建立重要風險因子；目前也正發展相關重大兒虐案例（教育）教材，透過案例強化一線工作人員敏感度與辨識知能。

對於此案，張靜倫說，目前還在檢討階段，預計7月召開中央層級檢討會議，屆時會請台中市、台南市政府告知檢討結果，待了解哪個環節須要加強後，將針對系統性、結構須精進部分，一次性做策略性處理。

衛福部 王婉諭 台中 萱萱

延伸閱讀

北市明星國小學生爆持刀傷人恐嚇 制度藏漏洞通報10次沒進一步處置

懲戒「狼醫」標準不一引議 石崇良：年底前建立一致性原則

一年內第3起教師之死…教育部組專案小組赴高雄 全教會提解方

彰化毒駕撞警重傷竟無保請回？林世賢赴監院陳情調查法官有無違失

相關新聞

彰化2毒駕無保請回…法務部證實同一法官 地院：均綜合證據裁定

彰化縣近日連續發生毒駕男運送瓦斯與毒駕通緝犯倒車輾斷所長腳，檢方均對嫌犯提出羈押聲請，但法院均無保請回，法務部長鄭銘謙今日證實，這兩案都是「同一位法官」裁定，直呼沒辦法接受；彰化地院指出，兩件聲押案件，都是由值班法官處理。

彰化毒駕撞警重傷竟無保請回？林世賢赴監院陳情調查法官有無違失

彰化縣溪警分局埔鹽分駐所所阿陳國銘本月4日追緝施姓毒駕通緝犯時，反遭施駕車倒車衝撞後企圖逃逸，造成雙腿嚴重受傷，檢察官聲押施男，法官卻裁定無保請回，引發各界譁然。民進黨籍彰化市長林世賢今天上午到監察院陳情，要求針對法官的裁定是否有違失，啟動專案調查。

影／警見騎機車搖晃示意停車 騎士拒檢加速逃逸攔下一測又是毒駕

基隆市黃姓男子騎機車搭載蔡姓男子，員警發現騎車搖擺示意停車，黃反而加速逃逸。警方攔停後，發現黃男涉嫌吸毒後騎車，蔡男也涉嫌持有毒品，帶回製作筆錄後，今天分依公共危險罪嫌、違反毒品危害防制條例移送法辦。

藉休閒會館私營麻將賭場 北市萬華警逮43人送辦

台北市警方日前發現萬華區西園路一帶有麻將賭場藉「休閒會館」名義藏匿運作，昨午3時許集結警力持票搜索，當場查獲負責人、員工、賭客等43人，查扣賭資14萬餘元、骰子、麻將等證物，詢後依賭博罪嫌送辦。

休假警鷹眼發現通緝犯 機車內查到喪屍煙彈 檢聲押獲准

屏東縣43歲陳姓男子日前因車禍肇逃案遭法院判刑，卻遲未到案服刑，遭檢方通緝，本月4日吸毒騎車，遭警方發現形跡可疑，遭警方盤查時，當場發現為通緝犯，並在機車內查獲使用過的喪屍煙彈等證物，警詢後將蔡男依違反毒品危害條例依法移送，檢方聲押獲准。

土城警緝毒連開16槍 吳姓毒犯收押禁見

新北市土城區立雲街一處民宅外，昨天上午發生警方緝毒時連開16槍，阻止試圖逃脫的吳姓毒犯，當場起獲依托咪酯喪屍菸彈、電子菸霧化器及K他命等毒品。全案經移送新北地檢署，檢方依毒品、公共危險及加重妨害公務等罪嫌向新北地方法院聲請羈押獲准。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。