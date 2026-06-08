時力關注台中女童虐死案 衛福部：發展兒虐新教材

台中2歲女童遭虐死案，時代力量今天呼籲衛生福利部明訂跨縣市強制移轉機制、加強警政社政第一線對幼童不明傷勢辨識認定。衛福部回應，正發展重大兒虐教材強化人員敏感度。

針對台中市日前發生兩歲女童「萱萱」遭母親同居男友嚴重凌虐致死案。時代力量今天發布新聞稿表示，令人痛心的暴行背後，凸顯現行跨縣市兒虐通報與風險辨識機制的嚴重失靈，衛福部與地方政府必須痛定思痛，不能讓「一主責多協力」的原則，最終淪為「無人負責」的悲劇。

時代力量黨主席王婉諭指出，這種因跨縣市責任歸屬不清、銜接機制不足而漏接的案件，早已不是首例。雖然地方市府可能認為自身已「依規定辦理」，但制度的設計缺陷，卻讓處於高風險中的孩子無辜喪命。

修補體制破洞，王婉諭建議，衛福部應把握「兒童及少年福利與權益保障法」修法機會，明確訂定跨縣市的強制移轉機制與跨轄協調規範，確保個案在遷居時的查訪能無縫接軌，以事發地為主；第二，修正第一線風險辨識的認定標準，讓警政與社政體系面對幼童不明傷勢，可以採取更謹慎的行動。

衛生福利部保護服務司副司長張靜倫今天告訴中央社記者，有關兒少保護案件跨轄轉介，已訂定「直轄市、縣（市）政府集中篩派案機制處理原則」、「跨轄區兒少保護權責分工及合作處理」等，針對跨轄案件已有相關作業規定，尚無需納入修法。

受虐兒少危險因子評估部分，張靜倫說明，自民國109年起委託台灣大學社會工作學系教授陳毓文辦理「兒少保護風險預警模型更新計畫」，已歸納建立重要風險因子；目前也正發展相關重大兒虐案例（教育）教材，透過案例強化一線工作人員敏感度與辨識知能。

對於此案，張靜倫說，目前還在檢討階段，預計7月召開中央層級檢討會議，屆時會請台中市、台南市政府告知檢討結果，待了解哪個環節須要加強後，將針對系統性、結構須精進部分，一次性做策略性處理。