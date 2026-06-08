影／警見騎機車搖晃示意停車 騎士拒檢加速逃逸攔下一測又是毒駕

基隆市黃姓男子騎機車搭載蔡姓男子，員警發現騎車搖擺示意停車，黃反而加速逃逸。警方攔停後，發現黃男涉嫌吸毒後騎車，蔡男也涉嫌持有毒品，帶回製作筆錄後，今天分依公共危險罪嫌、違反毒品危害防制條例移送法辦。

基隆警三分局今天表示，八堵分駐所員警執行強化查緝毒駕及打擊喪屍煙毒專案，昨晚發現41歲黃男騎車不穩，示意停車受檢，但黃男未配合停車，反而騎車載著40歲蔡男加速逃逸。

員警一路追逐，通報警網合力攔下後，黃男接受毒品檢測疑有施用毒品，另在蔡男身上查獲依托咪酯粉末、安非他命等毒品證物，將兩人帶回調查後，依違反毒品危害防制條例將兩人送辦，黃男另涉犯公共危險罪。

基隆警一分局也查獲涉嫌毒駕案，46歲陳男6日將機車違停在獅球路一家超商前，忠二路派出所員警盤查時，他主動交付依托咪酯煙彈1顆、煙油1罐及電子煙加熱器1支。陳男接受毒品唾液快篩檢測，呈現毒品陽性反應。製作筆錄後將他移送法辦。

警方表示，依托咪酯等新興毒品對人體危害甚大，施用後易造成意識混亂、反應能力下降及肢體協調失常，不僅危害自身健康，更嚴重威脅道路交通安全。警方將持續加強查緝毒品犯罪及毒駕行為，守護民眾安全。

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黃姓男子涉嫌毒駕，員警發現騎車搖擺示意停車，黃拒檢逃逸。警方攔停後，依公共危險罪嫌、違反毒品危害防制條例移送法辦。記者邱瑞杰／翻攝