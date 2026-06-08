快訊

雨勢升級！氣象署17時啟動較大規模或較劇烈豪雨事件加強作業

影／以色列、伊朗停火破裂！24小時內輪流射飛彈 不甩川普喊收手

日職／連兩場優質先後降二軍 徐若熙最快18日重返一軍

聽新聞
0:00 / 0:00

影／警見騎機車搖晃示意停車 騎士拒檢加速逃逸攔下一測又是毒駕

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市黃姓男子騎機車搭載蔡姓男子，員警發現騎車搖擺示意停車，黃反而加速逃逸。警方攔停後，發現黃男涉嫌吸毒後騎車，蔡男也涉嫌持有毒品，帶回製作筆錄後，今天分依公共危險罪嫌、違反毒品危害防制條例移送法辦。

基隆警三分局今天表示，八堵分駐所員警執行強化查緝毒駕及打擊喪屍煙毒專案，昨晚發現41歲黃男騎車不穩，示意停車受檢，但黃男未配合停車，反而騎車載著40歲蔡男加速逃逸。

員警一路追逐，通報警網合力攔下後，黃男接受毒品檢測疑有施用毒品，另在蔡男身上查獲依托咪酯粉末、安非他命等毒品證物，將兩人帶回調查後，依違反毒品危害防制條例將兩人送辦，黃男另涉犯公共危險罪。

基隆警一分局也查獲涉嫌毒駕案，46歲陳男6日將機車違停在獅球路一家超商前，忠二路派出所員警盤查時，他主動交付依托咪酯煙彈1顆、煙油1罐及電子煙加熱器1支。陳男接受毒品唾液快篩檢測，呈現毒品陽性反應。製作筆錄後將他移送法辦。

警方表示，依托咪酯等新興毒品對人體危害甚大，施用後易造成意識混亂、反應能力下降及肢體協調失常，不僅危害自身健康，更嚴重威脅道路交通安全。警方將持續加強查緝毒品犯罪及毒駕行為，守護民眾安全。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

黃姓男子涉嫌毒駕，員警發現騎車搖擺示意停車，黃拒檢逃逸。警方攔停後，依公共危險罪嫌、違反毒品危害防制條例移送法辦。記者邱瑞杰／翻攝
黃姓男子涉嫌毒駕，員警發現騎車搖擺示意停車，黃拒檢逃逸。警方攔停後，依公共危險罪嫌、違反毒品危害防制條例移送法辦。記者邱瑞杰／翻攝

黃姓男子涉嫌毒駕，員警發現騎車搖擺示意停車，黃拒檢逃逸。警方攔停後，依公共危險罪嫌、違反毒品危害防制條例移送法辦。記者邱瑞杰／翻攝
黃姓男子涉嫌毒駕，員警發現騎車搖擺示意停車，黃拒檢逃逸。警方攔停後，依公共危險罪嫌、違反毒品危害防制條例移送法辦。記者邱瑞杰／翻攝

毒駕 基隆 毒品

延伸閱讀

基隆男子機車違停超商前 警攔查交出毒煙彈送辦

休假警鷹眼發現通緝犯 機車內查到喪屍煙彈 檢聲押獲准

豐原路旁租賃車藏毒品K盤…年輕男毒趴後大膽開車上路遭逮

影／毒駕男撞警所長獲無保請回 彰檢提抗告、受傷警發聲了

相關新聞

彰化2毒駕無保請回…法務部證實同一法官 地院：均綜合證據裁定

彰化縣近日連續發生毒駕男運送瓦斯與毒駕通緝犯倒車輾斷所長腳，檢方均對嫌犯提出羈押聲請，但法院均無保請回，法務部長鄭銘謙今日證實，這兩案都是「同一位法官」裁定，直呼沒辦法接受；彰化地院指出，兩件聲押案件，都是由值班法官處理。

彰化毒駕撞警重傷竟無保請回？林世賢赴監院陳情調查法官有無違失

彰化縣溪警分局埔鹽分駐所所阿陳國銘本月4日追緝施姓毒駕通緝犯時，反遭施駕車倒車衝撞後企圖逃逸，造成雙腿嚴重受傷，檢察官聲押施男，法官卻裁定無保請回，引發各界譁然。民進黨籍彰化市長林世賢今天上午到監察院陳情，要求針對法官的裁定是否有違失，啟動專案調查。

影／警見騎機車搖晃示意停車 騎士拒檢加速逃逸攔下一測又是毒駕

基隆市黃姓男子騎機車搭載蔡姓男子，員警發現騎車搖擺示意停車，黃反而加速逃逸。警方攔停後，發現黃男涉嫌吸毒後騎車，蔡男也涉嫌持有毒品，帶回製作筆錄後，今天分依公共危險罪嫌、違反毒品危害防制條例移送法辦。

藉休閒會館私營麻將賭場 北市萬華警逮43人送辦

台北市警方日前發現萬華區西園路一帶有麻將賭場藉「休閒會館」名義藏匿運作，昨午3時許集結警力持票搜索，當場查獲負責人、員工、賭客等43人，查扣賭資14萬餘元、骰子、麻將等證物，詢後依賭博罪嫌送辦。

休假警鷹眼發現通緝犯 機車內查到喪屍煙彈 檢聲押獲准

屏東縣43歲陳姓男子日前因車禍肇逃案遭法院判刑，卻遲未到案服刑，遭檢方通緝，本月4日吸毒騎車，遭警方發現形跡可疑，遭警方盤查時，當場發現為通緝犯，並在機車內查獲使用過的喪屍煙彈等證物，警詢後將蔡男依違反毒品危害條例依法移送，檢方聲押獲准。

土城警緝毒連開16槍 吳姓毒犯收押禁見

新北市土城區立雲街一處民宅外，昨天上午發生警方緝毒時連開16槍，阻止試圖逃脫的吳姓毒犯，當場起獲依托咪酯喪屍菸彈、電子菸霧化器及K他命等毒品。全案經移送新北地檢署，檢方依毒品、公共危險及加重妨害公務等罪嫌向新北地方法院聲請羈押獲准。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。