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休假警鷹眼發現通緝犯 機車內查到喪屍煙彈 檢聲押獲准

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣43歲陳姓男子日前因車禍肇逃案遭法院判刑，卻遲未到案服刑，遭檢方通緝，本月4日吸毒騎車，遭警方發現形跡可疑，遭警方盤查時，當場發現為通緝犯，並在機車內查獲使用過的喪屍煙彈等證物，警詢後將蔡男依違反毒品危害條例依法移送，檢方聲押獲准。

檢方指出，43歲陳姓男子因另案遭通緝，本月4日晚間陳男吸毒海洛因、安非他命後，竟還騎機車上路，行經東港鎮中正路一段時，警盤查發現，在機車內發毒品海洛因2小包、安非他命包、依托咪酯菸彈4顆、注射針筒、玻璃球吸食器與加熱器等各式施用毒品器具，即依法逮捕並解送。

檢方訊問後，審酌陳男涉犯刑法不能安全駕駛罪嫌重大，且此次查獲毒品種類、數量與施用器具為數非少，有持續性施用多種毒品素行，顯見其高度依賴毒品，足認有反覆實施同一犯罪，因此向法院聲押獲准。

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警方盤查查扣機車內的喪失煙彈等證物。圖／警方提供
警方盤查查扣機車內的喪失煙彈等證物。圖／警方提供

警方盤查查扣機車內的喪失煙彈等證物。圖／警方提供
警方盤查查扣機車內的喪失煙彈等證物。圖／警方提供

通緝 喪屍煙彈 吸毒 毒品

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