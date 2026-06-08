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彰化2毒駕無保請回…法務部證實同一法官 地院：均綜合證據裁定

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彰化2毒駕無保請回…法務部證實同一法官 地院：均綜合證據裁定

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化縣近日連續發生毒駕男運送瓦斯與毒駕通緝犯倒車輾斷所長腳，檢方均對嫌犯提出羈押聲請，但法院均無保請回，法務部鄭銘謙今日證實，這兩案都是「同一位法官」裁定，直呼沒辦法接受；彰化地院指出，兩件聲押案件，都是由值班法官處理。

彰化縣5月30日一名男子開著載滿瓦斯桶的小貨車，撞擊路邊停放的銀色轎車，該男實施唾液快篩，呈現毒品陽性反應；6月4日又發生一起毒駕衝撞2警意外，彰化埔鹽派出所所長陳國銘慘遭撞斷雙腿，2案的犯嫌都被法官裁定無保請回。

鄭銘謙今證實兩案是同一個法官，並說明第一次的理由是唾液快篩不能當作申請羈押認定毒駕的事由，第二次則是認為犯嫌沒有反覆實施之虞，而法務部沒辦法接受此無保請回裁定，檢察官也已提出抗告。

針對載運瓦斯桶毒駕江姓被告案件，檢方不服6月1日提出抗告，台高中分院6月5日撤銷原裁定，發回彰化地院審理，彰化地院今日重開羈押庭，彰化地檢署檢察官蒞庭，法院已經裁准預防性羈押。

針對兩件毒駕羈押庭的審理結果飽受批評，彰化地院指出，關於檢察官聲請羈押的案件，都是由本院原已排定的值班法官處理。而承辦法官於受理案件後，均是於審閱檢察官主張的聲押罪名、理由及提出的證據，開庭訊問被告、聽取辯護人意見後，綜合全部證據為裁定。

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彰化接連發生「毒駕運送瓦斯案」及「毒駕通緝犯倒車輾傷所長案」，檢方均對嫌犯提出羈押聲請，法院卻裁定無保請回；大批彰化市民今天也齊聚手持標語痛批法官「縱放毒駕閻王找上門」。圖/彰化市公所提供
彰化接連發生「毒駕運送瓦斯案」及「毒駕通緝犯倒車輾傷所長案」，檢方均對嫌犯提出羈押聲請，法院卻裁定無保請回；大批彰化市民今天也齊聚手持標語痛批法官「縱放毒駕閻王找上門」。圖/彰化市公所提供

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