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土城警緝毒連開16槍 吳姓毒犯收押禁見
新北市土城區立雲街一處民宅外，昨天上午發生警方緝毒時連開16槍，阻止試圖逃脫的吳姓毒犯，當場起獲依托咪酯喪屍菸彈、電子菸霧化器及K他命等毒品。全案經移送新北地檢署，檢方依毒品、公共危險及加重妨害公務等罪嫌向新北地方法院聲請羈押獲准。
昨天上午9時15分許，警方前往土城區立雲街5巷某民宅，就毒品案執行搜索，不料81年次的吳男見警方在場，立刻開車逃逸，過程中並衝撞2名員警，所幸 僅輕微擦挫傷，警方也立即通報勤務指揮中心啟動攔截、圍捕，但吳男仍持續駕車逃竄。
過程中，員警為制止吳男危險駕車的瘋狂行為，連開16槍加以制止，最後在土城金城路、和平路口成功將人車攔下，並查獲托咪酯菸彈9顆、依托咪酯電子菸霧化器2支及微量K他命等毒品。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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