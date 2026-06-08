豐原路旁租賃車藏毒品K盤...年輕男毒趴後大膽開車上路遭逮

台中市蔡姓男子昨天疑參與毒趴吸毒後，駕駛租賃車車上路，違規在豐原區田心路二段違停，市警局保大巡經該處發現後，前往盤查，警員發現，蔡男大喇喇的在中央扶手擺放毒品K盤，後續在車內查獲K他命、大麻等多種毒品，市價約2萬多元，警詢後今依毒品罪送辦。

台中市警局保安警察大隊第二中隊警員，昨天巡經豐原區田心路二段，發現一輛豐田ALTIS租賃轎車違規停放，警員前往攔查時，看到車內中央扶手擺放毒品K盤，開車的蔡姓男子（23歲）見難以狡辯，主動交出背包內毒品。

警方查獲K他命、大麻及多包偽裝成知名品牌與卡通造型包裝的毒品咖啡包，市價約2萬元，現場員警還發現蔡男神情亢奮、言語異常，經追問後坦承不僅持有毒品，更於施用後駕車上路。

全案訊後依毒品危害防制條例、公共危險罪嫌移送台中地方檢察署偵辦。

台中市保大指出，毒駕猶如移動式不定時炸彈，嚴重威脅無辜用路人安全，保大從今年5月26日起，連續執行自辦路檢勤務，全面加強查緝毒駕及酒駕，並強調取締毒駕沒有假期、更沒有空窗期，將持續以路檢、巡邏及攔查等多元勤務全面掃蕩，徹底落實「見毒必查、毒駕必辦」的執法決心。

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台中市警局保大從今年5月底開始，連續舉辦路檢勤務，查緝酒駕、毒駕。圖／台中市警局提供