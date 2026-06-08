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奪人命才吊照？吳宗憲爆毒駕移送案驚人翻兩倍 促連動管理抓毒蟲

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

全台毒駕案件移送數字飆升，今年恐比去年兩倍成長，飆破1.6萬件。立委吳宗憲今天重砲質詢法務部等部會，痛批行政院等到看到死傷、才吊照的政策是「補破網」、「人都死了」的太平間政策，他要求政府在1個月內，提出涉毒高風險名單連動駕照預警的管理方案，毒蟲踩油門上路之前，就該暫扣駕照把人攔下。

吳宗憲爆官方統計數據，去年全台毒駕移送案8500多件，今年光1月到5月就已飆破6700多件，照此速度推估，今年將衝破1萬6000件，呈現去年「兩倍速」增長；更荒謬是，過去5年內將近9成的毒駕與酒駕判決刑責在6個月以下，加害人全靠「易科罰金」繳錢了事，制度給了加害人一條出路，卻沒有給無辜被害人、一線執法警察，一條安全回家的路。

他質詢時痛心提及，土城清水派出所劉前所長遭毒駕衝撞殉職、宜蘭女老師遭列管毒品犯開賓士撞死等悲劇，為什麼隨時會斷片恍惚的毒品犯，駕照依然合法有效？

面對法務部長回應法務部僅是「查緝機關」，吳宗憲怒批，全國毒品前科、戒癮紀錄都在法務部手上，卻放任各部會互踢皮球，「這不叫權責分工，而是官僚卸責」，更不能逼得第一線警察在深夜臨檢時，赤手空拳拿命當人肉路障。

針對猖獗的依托咪酯（喪屍菸彈），吳宗憲質詢衛福部，「依托咪酯大爆發」就是因為「電子煙載具」太普遍，菸害防制法必須把「持有、組合元件、上游供應鏈、網路販售與廣告」納管，如果網路電商違法廣告到現在都抓不到，政府永遠只能在後面疲於奔命追煙彈。

他說，衛福部主責地方「毒防中心」與「戒癮醫療」，更應建立制度，把這些電子煙與依托咪酯的違規紀錄，在符合一定條件下，共享資料給警政與監理系統，作為交通監理「高風險評估訊號」。

吳宗憲強調，錯誤的政策比貪污更可怕，真正的治理是「在監理站前加一道關卡、上道路前先亮紅燈」，他要求行政院在1個月內，針對涉毒高風險族群提出「毒品紀錄連動駕照預警管理」具體方案，提早標示風險並把毒蟲擋在方向盤外，還給人民安全回家的路。

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全台毒駕案件移送數字飆升，今年恐比去年兩倍成長，飆破1.6萬件。立委吳宗憲痛批行政院等到看到死傷、才吊照的政策是「補破網」，要求提出涉毒高風險名單連動駕照預警管理的具體方案，在毒蟲踩油門上路之前，把人攔下來。圖／吳宗憲競辦提供
全台毒駕案件移送數字飆升，今年恐比去年兩倍成長，飆破1.6萬件。立委吳宗憲痛批行政院等到看到死傷、才吊照的政策是「補破網」，要求提出涉毒高風險名單連動駕照預警管理的具體方案，在毒蟲踩油門上路之前，把人攔下來。圖／吳宗憲競辦提供

全台毒駕案件移送數字飆升，今年恐比去年兩倍成長，飆破1.6萬件。立委吳宗憲痛批行政院等到看到死傷、才吊照的政策是「補破網」，要求提出涉毒高風險名單連動駕照預警管理的具體方案，在毒蟲踩油門上路之前，把人攔下來。圖／吳宗憲競辦提供
全台毒駕案件移送數字飆升，今年恐比去年兩倍成長，飆破1.6萬件。立委吳宗憲痛批行政院等到看到死傷、才吊照的政策是「補破網」，要求提出涉毒高風險名單連動駕照預警管理的具體方案，在毒蟲踩油門上路之前，把人攔下來。圖／吳宗憲競辦提供

毒駕 吳宗憲 駕照 法務部 毒品 行政院

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