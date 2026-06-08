快訊

彰化2毒駕無保請回…法務部證實同一法官 地院：均綜合證據裁定

日職／孫易磊確定登上一軍 本周交流戰首次登板先發

一度雪崩2700點創史上盤中最重跌點！台股收盤挫低1,568點守住月線

聽新聞
0:00 / 0:00

修法遏止毒駕悲劇 法務部：草案近日陳報行政院

中央社／ 台北8日電

為遏止毒駕悲劇，法務部今天表示，已啟動刑法修正，全面提高處罰刑度，並檢討假釋範圍，已於5月29日召開學者專家諮詢會議，並將於近日擬具修正草案，陳報行政院審查。

立法院司法及法制委員會今天邀請法務部部長鄭銘謙、內政部警政署副署長廖訓誠等官員，就「從源頭查緝到道路安全：我國毒品犯罪與毒駕防制政策」進行專題報告，並備質詢。

法務部書面報告表示，台灣毒品的分級及品項，是依據毒品危害防制條例及法務部毒品審議委員會設置要點，由法務部會同衛生福利部組成毒審會，每3個月定期檢討，必要時得舉行臨時會議。

根據書面報告，法務部前於民國113年11月14日召開毒審會，就依托咪酯類毒品當時的成癮性、濫用性及社會危害性程度，決議自第三級毒品提升為第二級毒品，並於同年月27日公告生效。經公告後，除製造、運輸、販賣等行為加重刑責外，施用或持有該類毒品，也屬犯罪行為而有刑事責任。

法務部認為，當前依托咪酯類毒品的擴散已嚴重危害社會安全，將於17日召開毒審會，就「依托咪酯」的濫用性、社會危害性及嚴重影響反應及判斷能力等因素，審議是否提升為第一級毒品，如審議通過並經行政院公告生效，則製造、運輸、販賣「依托咪酯」者，最高可處死刑，以從源頭遏阻「依托咪酯」的氾濫。

此外，為遏止毒駕悲劇一再發生，法務部表示，已啟動刑法修正，將針對單純毒駕、毒駕致死或致重傷、毒駕累犯致死或致重傷等類型，全面提高處罰刑度，並檢討修正假釋範圍，以發揮抗衡犯罪的功能。

法務部表示，就毒駕致死、致重傷的行為人使用的車輛，將採義務沒收，即不問是否屬於犯罪行為人所有，均一律沒收，以嚇阻並防免將車輛任意提供毒品施用者使用，全面防堵毒駕行為。為期修法周延，法務部已於5月29日召開學者專家諮詢會議，並將於6月上旬擬具修正草案，陳報行政院審查。

書面報告指出，今年1月至4月，各地檢署檢察官偵辦毒駕致死案件共11件，聲押10件，具保併同限制出境、出海1件，法院准押9件。而從刑事訴訟法將不能安全駕駛罪納入預防性羈押，經公布施行後，今年5月15日至31日止，各地檢署檢察官偵辦毒駕案件聲請預防性羈押共97件，准押 61 件。

書面報告表示，法務部所屬的台灣高等檢察署統籌六大緝毒機關通力合作，持續強化毒品查緝工作，並將目前盛行的新興毒品列為安居緝毒專案或校園青春專案的查緝重點項目。

根據書面報告，六大緝毒機關於去年10月間至今年3月間，進行2波安居緝毒專案，將依托咪酯類毒品列為查緝重點。統計2次查緝成果，毒品嫌疑人4137人，其中製造、運輸、販賣毒品1791人，搜索1784場所，查扣各級毒品達2151.4 公斤，破獲製毒工廠、分裝場、植栽場共 216 處。

其中，依托咪酯類毒品，分別查獲製造、運輸、販賣計881人，佔全部製販運毒品犯罪者的49%；依托咪酯類工廠查獲188處，佔全部查獲製毒工廠87%。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

法務部 行政院 鄭銘謙 毒品 喪屍煙彈

延伸閱讀

新北汐止騎士形跡可疑涉毒駕 士檢聲押獲准

影／毒駕男撞警所長獲無保請回 彰檢提抗告、受傷警發聲了

林國漳提毒駕「五局處聯防」吳宗憲幾個月前已關注提「四線並進」

新北土城警查毒品遭嫌犯衝撞 「開16槍攔截」圍捕逮人

相關新聞

彰化2毒駕無保請回…法務部證實同一法官 地院：均綜合證據裁定

彰化縣近日連續發生毒駕男運送瓦斯與毒駕通緝犯倒車輾斷所長腳，檢方均對嫌犯提出羈押聲請，但法院均無保請回，法務部長鄭銘謙今日證實，這兩案都是「同一位法官」裁定，直呼沒辦法接受；彰化地院指出，兩件聲押案件，都是由值班法官處理。

彰化毒駕撞警重傷竟無保請回？林世賢赴監院陳情調查法官有無違失

彰化縣溪警分局埔鹽分駐所所阿陳國銘本月4日追緝施姓毒駕通緝犯時，反遭施駕車倒車衝撞後企圖逃逸，造成雙腿嚴重受傷，檢察官聲押施男，法官卻裁定無保請回，引發各界譁然。民進黨籍彰化市長林世賢今天上午到監察院陳情，要求針對法官的裁定是否有違失，啟動專案調查。

土城警緝毒連開16槍 吳姓毒犯收押禁見

新北市土城區立雲街一處民宅外，昨天上午發生警方緝毒時連開16槍，阻止試圖逃脫的吳姓毒犯，當場起獲依托咪酯喪屍菸彈、電子菸霧化器及K他命等毒品。全案經移送新北地檢署，檢方依毒品、公共危險及加重妨害公務等罪嫌向新北地方法院聲請羈押獲准。

豐原路旁租賃車藏毒品K盤...年輕男毒趴後大膽開車上路遭逮

台中市蔡姓男子昨天疑參與毒趴吸毒後，駕駛租賃車車上路，違規在豐原區田心路二段違停，市警局保大巡經該處發現後，前往盤查，警員發現，蔡男大喇喇的在中央扶手擺放毒品K盤，後續在車內查獲K他命、大麻等多種毒品，市價約2萬多元，警詢後今依毒品罪送辦。

奪人命才吊照？吳宗憲爆毒駕移送案驚人翻兩倍 促連動管理抓毒蟲

全台毒駕案件移送數字飆升，今年恐比去年兩倍成長，飆破1.6萬件。立委吳宗憲今天重砲質詢法務部等部會，痛批行政院等到看到死傷、才吊照的政策是「補破網」、「人都死了」的太平間政策，他要求政府在1個月內，提出涉毒高風險名單連動駕照預警的管理方案，毒蟲踩油門上路之前，就該暫扣駕照把人攔下。

通緝犯毒駕上路遭逮 新店警查獲17公克安毒送辦

新北市新店警分局日前執行巡邏勤務時，查獲一名張姓男子毒駕上路，警方除在車內查獲第二級毒品安非他命1包外，進一步查證發現張男竟是詐欺、過失傷害及妨害自由等3案通緝犯，當場依法逮捕送辦，並查扣車牌2面，成功攔阻潛在交通危害。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。