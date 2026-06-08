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彰化2毒駕無保請回…法務部證實同一法官 地院：均綜合證據裁定

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彰化毒駕撞警重傷竟無保請回？林世賢赴監院陳情調查法官有無違失

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣溪警分局埔鹽分駐所所阿陳國銘本月4日追緝施姓毒駕通緝犯時，反遭施駕車倒車衝撞後企圖逃逸，造成雙腿嚴重受傷，檢察官聲押施男，法官卻裁定無保請回，引發各界譁然。民進黨籍彰化市長林世賢今天上午到監察院陳情，要求針對法官的裁定是否有違失，啟動專案調查。

林世賢在陳情書指出，近期彰化縣接連發生重大毒品駕駛案件，短短一個月內即發生兩起毒駕致死案件及一起毒駕拒檢衝撞員警事件，引發社會大眾對道路安全及毒品犯罪防制問題的高度關注。

林世賢表示，鑑於毒品駕駛案件持續增加，且依托咪酯（俗稱喪屍煙彈）、安非他命等新興毒品快速流竄，已嚴重威脅人民生命財產安全，他向監察院提出陳情，請求針對毒品駕駛查緝、防制及相關制度運作情形進行全面調查。

林世賢引用媒體報導，彰化市在今年5月先後發生兩起重大毒駕事故，共造成4人死亡、多人受傷；此外，埔鹽鄉也發生毒駕拒檢衝撞員警事件，導致員警重傷送醫。相關案件不僅造成家庭破碎，也讓社會大眾對於毒駕問題日益嚴重深感憂慮。

他說，毒品駕駛已不再只是單純的刑事犯罪或治安問題，而是直接危及無辜用路人生命安全的重大公共安全議題。人民每天行走在道路上，卻可能因他人施用毒品後駕車而遭受無法挽回的傷害，政府有責任建立更有效的預防及管理機制。

林世賢表示，此次陳情主要希望監察院啟動專案調查，包括針對埔鹽分駐所所長被毒駕撞傷，彰化地方法院無保請回，請調查法官是否違失；現行毒駕查緝及即時檢測量能是否足夠；毒駕累犯及高風險駕駛人管理機制是否完善；重大毒駕案件之羈押及預防再犯措施是否符合社會期待；中央及地方政府在毒駕防制教育、查緝執法及跨機關合作方面是否存在制度缺失；面對依托咪酯等新興毒品氾濫，相關主管機關是否已建立足夠的防制與應變措施。

林世賢認為，彰化近期發生的多起重大案件並非單一個案，而是毒品駕駛問題日益嚴重的警訊。若不及時檢討制度缺失並採取有效改革措施，未來恐將有更多無辜民眾成為受害者，請懇請監察院本於監察職權，針對毒品駕駛防制制度及相關主管機關執行情形進行專案調查，提出具體改進建議，督促政府強化毒駕防制工作，以維護國人生命安全及道路交通秩序。

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民進黨籍彰化市長林世賢今天上午到監察院陳情，針對涉毒駕撞傷員警的施姓嫌犯，獲法官無保請回的裁定是否有違失，要求啟動專案調查。圖／彰化市公所提供
民進黨籍彰化市長林世賢今天上午到監察院陳情，針對涉毒駕撞傷員警的施姓嫌犯，獲法官無保請回的裁定是否有違失，要求啟動專案調查。圖／彰化市公所提供

民進黨籍彰化市長林世賢今天上午到監察院陳情，針對涉毒駕撞傷員警的施姓嫌犯，獲法官無保請回的裁定是否有違失，要求啟動專案調查。圖／彰化市公所提供
民進黨籍彰化市長林世賢今天上午到監察院陳情，針對涉毒駕撞傷員警的施姓嫌犯，獲法官無保請回的裁定是否有違失，要求啟動專案調查。圖／彰化市公所提供

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