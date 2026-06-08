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基隆男子機車違停超商前 警攔查交出毒煙彈送辦
基隆市陳姓男子日前違規將機車停在超商前紅線遭員警攔查，過程中陳男主動交付毒品依托咪酯煙彈1顆等物品，經毒品快篩檢測呈陽性反應，警方依法送辦。
46歲陳男6日上午10時許，將機車違停在獅球路超商前紅線，進入超商買東西，員警巡邏經過上前攔查，過程中陳男主動交付依托咪酯煙彈1顆、煙油1罐及電子煙加熱器1支，經毒品唾液快篩檢測，陳男呈現毒品陽性反應。
警方隨即依法逮捕陳男帶回製作筆錄，除依道路交通管理處罰條例相關規定舉發陳男，移置保管機車並吊扣車輛牌照外，詢後依刑法公共危險罪、毒品危害防制條例罪嫌，將陳男移送基隆地方檢察署偵辦。
基隆市警察局第1分局分局長温基興今天透過新聞稿表示，警方將持續強化查緝毒駕，配合政府推動毒駕預防性羈押等相關防制作為，共同維護道路交通秩序及用路人安全。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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