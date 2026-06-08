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通緝犯毒駕上路遭逮 新店警查獲17公克安毒送辦

聯合報／ 記者張策／新北即時報導

新北市新店警分局日前執行巡邏勤務時，查獲一名張姓男子毒駕上路，警方除在車內查獲第二級毒品安非他命1包外，進一步查證發現張男竟是詐欺、過失傷害及妨害自由等3案通緝犯，當場依法逮捕送辦，並查扣車牌2面，成功攔阻潛在交通危害。

新店警分局表示，6月6日中午12時許，江陵派出所員警巡經新店區寶橋路時，發現42歲張姓男子駕駛自小客車形跡可疑，遂上前攔查。張男起初拒絕配合盤查，員警提高警戒並大聲喝止後，張男才配合下車接受檢查。

警方查證身分時發現，張男為詐欺、過失傷害及妨害自由等案件通緝犯，隨後在車內查獲第二級毒品安非他命1包，毛重約17公克。警方並當場實施毒品快篩，結果呈現安非他命陽性反應。

警方指出，除依道路交通管理處罰條例舉發毒駕違規並查扣車牌2面外，全案訊後依違反毒品危害防制條例移送法辦，後續將待尿液複驗結果出爐後，再依公共危險罪嫌移送偵辦，並持續向上溯源追查毒品來源。

新店警分局表示，毒品不僅危害個人身心健康，更可能影響駕駛判斷能力，進而造成重大交通事故，警方對毒品犯罪及毒駕行為絕不寬貸，將持續強化查緝力道，全力維護市民生命財產安全。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

新店警分局員警巡邏時查獲張姓男子持有安非他命，並發現其為詐欺、過失傷害及妨害自由等3案通緝犯。記者張策／翻攝
新店警分局員警巡邏時查獲張姓男子持有安非他命，並發現其為詐欺、過失傷害及妨害自由等3案通緝犯。記者張策／翻攝

新店警分局員警巡邏時查獲張姓男子持有安非他命，並發現其為詐欺、過失傷害及妨害自由等3案通緝犯。記者張策／翻攝
新店警分局員警巡邏時查獲張姓男子持有安非他命，並發現其為詐欺、過失傷害及妨害自由等3案通緝犯。記者張策／翻攝

毒駕 通緝 安非他命 毒品

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