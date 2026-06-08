通緝犯毒駕上路遭逮 新店警查獲17公克安毒送辦

基隆市王姓婦人訴請撤銷贈與女兒房屋，指女兒要賣房，要求她搬離，違反讓她「住至百年」約定；女兒稱，已買下母親房子，基於親子情誼無償供父母居住，但沒答應住至百年。基隆地方法院認定，王婦無法舉證買賣為假、贈與並附加約定為真，駁回告訴；可上訴。

2026-06-08 00:00