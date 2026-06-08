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嘉義地檢署鐵腕遏止毒駕再犯 引刑訴新制聲押2被告獲准
刑事訴訟法預防性羈押新制上路後，嘉檢針對反覆吸毒開車、涉嫌毒駕肇事逃逸等惡劣行徑嚴厲打擊，日前才剛成功聲請羈押郭姓民眾等7人，近來轄區再度發生兩起無視公共安全之惡性案件，檢方同樣迅速出擊，至今已累計將9名毒駕犯送進看守所，展現遏止毒駕的鐵腕決心。
劉姓民眾施用安非他命後，於本月6日晚間駕車連環撞擊多台汽機車並棄車逃逸，佯稱不適前往分局求助時遭被害人當場揭穿，警方隨後搜出毒品咖啡包。另一名李姓民眾則在施用依托咪酯後，於7日上午騎車上路，因形跡可疑遭警攔查，當場扣得依托咪酯菸彈及電子煙。
檢察官表示，審酌被告現場查獲毒品，且經比對其反覆吸毒紀錄，顯見其吸毒後已無法安全駕駛，卻仍執意上路並造成連環撞擊，具高度危險且有反覆實行同一犯罪之虞。為避免其再次成為道路未爆彈，檢察官當即引據刑訴法新制，向嘉義地方法院聲請預防性羈押。
經檢方精準舉證並力陳再犯高風險，獲法院裁定將劉男、李男均聲押獲准。
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