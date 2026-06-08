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法務部長鄭銘謙：毒駕造成的死傷是無法容忍的

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導

立法院司法及法治委員會今天進行「從源頭查緝到道路安全：我國毒品犯罪與毒駕防制政策」專案報告並質詢。法務部鄭銘謙出席會議前受訪，就近來社會高度關注毒駕頻傳等情事作出回應，鄭銘謙表示毒駕造成的死傷「是我們無法容忍的」。

彰化施姓男子4日拒檢毒駕衝撞2警，彰化警分局所長陳國銘雙腿重傷、同行員警雙手受傷，施嫌雖被檢方聲押，卻被法官以「難認有逃亡之虞」等理由裁定無保請回，引起社會譁然，對此法務部長鄭銘謙今天表示，毒駕頻傳造成重大死傷，行政院日前針對毒品及毒駕的防治作為提出14項作為，其中擬將依托咪酯（喪屍煙彈）列為第一級毒品，製造、運輸、販賣最高可處以死刑。

鄭銘謙說明今年5月15日公布施行將毒駕納入預防性羈押適用範圍，因為依托咪酯施用後，其藥效馬上就會產生，會造成反應遲緩、肢體失控、意識模糊，如果在行車之間施用依托咪酯這類毒品，會造成嚴重的交通事故，因此這次法務部要把依托咪酯提列為第一級毒品加以管控。鄭銘謙強調毒駕造成的死傷「是我們無法容忍的」，社會也非常關注，至於彰化地院裁定無保請回部分，彰化地檢已經提出抗告。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

近來社會高度關注毒駕頻傳，法務部長鄭銘謙就表示，毒駕造成的死傷「是我們無法容忍的」。記者邱德祥／攝影
近來社會高度關注毒駕頻傳，法務部長鄭銘謙就表示，毒駕造成的死傷「是我們無法容忍的」。記者邱德祥／攝影

鄭銘謙 毒駕 法務部 毒品 喪屍煙彈

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