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柯文哲談刑訴法修法 批檢憑感覺辦案

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導

民眾黨前主席<a href='/search/tagging/2/柯文哲' rel='柯文哲' data-rel='/2/103486' class='tag'><strong>柯文哲</strong></a>（前排左三）昨出席民眾黨雙北志工龍舟活動時談及刑訴法修正，批法官及檢察官憑空想像認定他有逃亡之虞。記者蘇健忠／攝影
民眾黨前主席柯文哲（前排左三）昨出席民眾黨雙北志工龍舟活動時談及刑訴法修正，批法官及檢察官憑空想像認定他有逃亡之虞。記者蘇健忠／攝影

立法院民眾黨團提案修正刑事訴訟法，刪除「勾串共犯或證人之虞」羈押要件，被視為民眾黨前主席柯文哲條款。柯昨說，他戴電子腳鐐是法官及檢察官認定有逃亡之虞，憑空想像不用證據；民眾黨主席黃國昌說，修法是為杜絕押人取供，與民進黨團二○○八年提案內容相同。

柯文哲昨出席民眾黨台北、新北市志工龍舟活動受訪說，他腳上有電子腳鐐，理由是法官、檢察官認為有逃亡之虞，有逃亡之虞是誰決定的？根本憑空想像、不用證據，只是覺得「可能逃亡」，司法改革一定要做；法庭直播不要搞成紀錄片，最重要是證人交互結辯才要直播，派一些「青鳥檢察官」表演，已看不到法庭真相，直播不要被閹割。

柯說，檢調搜索他家、民眾黨中央黨部，搜索票內容卻未出現在起訴書、判決書，搜索時檢調沒證據，目的要扣押手機、電腦再找資料；他同學李文宗關於京華城圖利部分完全無罪，檢調羈押禁見李十一個月後說「抱歉喔，弄錯了，不干你的事。」

民眾黨主席黃國昌說，民眾黨團提出羈押要件修正，與民進黨團二○○八年提出修正條文內容一模一樣，他質問賴清德總統，「你還記得當年提出的呼籲嗎？」他說，民進黨政府與其急著政治操作，不如好好反省，羈押制度過去幾年被民進黨濫用，為何民間對濫權羈押、押人取供反彈？呼籲賴看自己當立委時發言，高喊不可濫用羈押制度及押人取供。

黃說，提案為落實人權，貫徹無罪推定原則，杜絕押人取供這類違法濫權，建議大家翻閱時任立委柯建銘、賴清德領銜提出刑訴法修正草案條文，當時柯在當醫生，稱為「柯文哲條款」是混淆是非。對於「訊問不得拘束身體」修法內容，黃說，在身體未受拘束前提下，本來就可自由離去，如禁止自由離去，就是身體受拘束，廿四小時應從那時起算，不是民眾黨獨創，這是民間版刑訴法修正草案條文。

柯文哲 民眾黨團 黃國昌

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