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種苗業界線不清 農友無所適從

聯合報／ 記者范榮達游振昇陳雅玲／連線報導

未登記種苗業販售植物遭罰，引發農友反彈。地方政府和農友指出，問題並非單純登記與否，牽動課稅、水電費及農保資格等權益問題，加上各縣市審查標準不盡相同，讓單純植物買賣與交流陷入不安。

江姓農友說，不是不願配合登記，很多農友在自家土地育苗順便販售，規模不大，沒有獨立店面，卻被要求要有營業場所才能登記，等於逼迫將住家轉成營業用，稅金、水電都上漲，對小農非常不公平。

「最大問題是界線不清楚，如何界定什麼叫種苗？」胡姓農友說，農民拿自己繁殖的苗去市集或網路賣算不算？自產自銷卻被認定違法，風險太高，一旦登記又被認定為營利事業，可能失去農保資格，政府法規解釋與配套都沒講清楚，農民焦慮，深怕不小心觸法。

苗栗縣與台中市政府分析，種苗業登記須具備固定營業場所，但多數苗圃並無正式地址，往往設於自宅，辦理營利事業登記，自用住宅將改為營業用途，需課徵營業稅，房屋稅、地價稅，自來水、電費提高。各縣市對種苗業登記執行方式不一，部分縣市允許以自然人名義申請，彰化、南投、台北等則要求同步辦理商業登記，才能取得種苗業登記資格。

當年法規上路是面對傳統種苗產業，如今網路交易與植物社群興起，許多玩家兼職賣種苗，是否申請引起討論。台中農業局表示，隨蔬果、花卉與苗木等農產品銷售模式多元化，透過網路平台、社群媒體及小農市集交易普遍，但哪些商品屬種苗法規範範疇、何種經營樣態須辦理登記，各界有不同解讀，農民無所適從。

農民 營業稅 植物

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