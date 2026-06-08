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身後房產安排 符法律要件可避爭議

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導

基隆市王姓婦人主張以假買賣將房屋贈與女兒，訴請塗銷房屋移轉登記敗訴。律師提醒，家族常因為財產紛爭對簿公堂，尤其安排後事要嚴謹，附有負擔之贈與、代筆遺囑要符合法律要件，避免日後因遺產分配，導致親子失和、手足翻臉。

律師林富貴說，為避免死亡後，受贈人要負擔贈與稅遺產稅，有父母會以附有負擔之贈與，過戶房子給子女，一般會約定子女對父母負有扶養義務；為防不履行約定，最好委託律師簽訂附有負擔贈與契約書，保留房產買賣契約書、付款紀錄，要求保管所有權狀。

他說，為避免子女甘冒偽造文書罪責，向地政事務所申報遺失所有權狀，再聲請補發然後出售受贈房產，更保險做法是到地政事務所辦理註記，若有註記，受贈人聲請補發權狀時，贈與人會接到地政事務所通知，可持權狀正本聲明異議，保住房產。

父母指定將房產留給特定子女也常衍生訴訟，基隆一名老婦立代筆遺囑，指定將長子居住的名下房子過戶給次子，長子主張代筆遺囑錄影中，母親口述不順暢，多由代筆人提問誘導回答，訴請確認遺囑無效。法官認定，遺囑由老婦指定見證人，律師筆記後宣讀講解，經老婦認可後蓋印、見證人簽名，非誘導作成，老婦雖曾問長子要住哪，但也說過世後過戶房子給次子時，長子應搬走，駁回告訴。

林富貴說，實務上代筆遺囑由律師兼代筆人，還要兩名證人全程在場，律師會錄影錄音，確認立遺囑人及見證人都知道立遺囑人的意思，確保遺囑成立；若立遺囑人意識表達欠缺，律師會要求立遺囑人出具醫院證明書，證明有識別能力，遺囑才有效。

房產 贈與稅 遺產稅

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