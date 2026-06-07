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新北汐止騎士形跡可疑涉毒駕 士檢聲押獲准

中央社／ 台北7日電

陳姓男子6日在新北市汐止區騎乘機車因形跡可疑遭警方攔查，以毒品唾液試劑快篩驗出安非他命陽性反應。士林地檢署今天向法院聲請羈押獲准。

檢警調查，陳男於6日晚間9時許，在新北市汐止區騎乘重型機車，因形跡可疑遭警方攔檢，經施以毒品唾液試劑快篩，檢測結果呈第二級毒品安非他命陽性反應，警方依法逮捕，解送士檢偵辦。

檢察官偵訊後，認為陳男涉犯刑法施用毒品駕駛動力交通工具罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有反覆實行同一犯罪之虞，今天向士林地方法院聲請預防性羈押，經法院裁定准予羈押。

士檢指出，本件是繼昨天2件毒駕案件經法院裁准羈押後，再度成功聲請預防性羈押的案件。短短2天連續3案均獲法院支持，充分展現士檢運用預防性羈押制度，阻絕再犯風險，維護公共安全的積極作為與具體成效。

士檢強調，毒駕行為嚴重危害用路人生命、身體及財產安全，將持續貫徹法務部及台灣高等檢察署「毒駕零容忍」政策，對於施用毒品駕車不法行為，秉持從速偵辦、從嚴究責原則，並積極運用預防性羈押等強制處分，全力防堵危險駕駛，以具體行動守護交通秩序及保障民眾安全。

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