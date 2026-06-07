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新北土城警查毒品遭嫌犯衝撞 「開16槍攔截」圍捕逮人

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新北土城警查毒品遭嫌犯衝撞 「開16槍攔截」圍捕逮人

聯合報／ 記者張策／新北即時報導

新北市土城分局今上午持搜索票查緝毒品案時，31歲吳姓男子竟駕車衝撞員警後逃逸。警方立即啟動攔截圍捕，過程中依法開槍制止，共開16槍，最終在土城區金城路與和平路口成功攔停逮人，並查獲依托咪酯菸彈、電子菸霧化器及微量愷他命等毒品，全案依毒品、公共危險及加重妨害公務等罪嫌移送偵辦。

土城警分局表示，今天上午9時15分許，警方持搜索票前往土城區立雲街5巷執行毒品案件搜索，81年次吳姓犯嫌見警方到場後，隨即駕駛自小客車逃逸，過程中衝撞2名員警。警方立即通報勤務指揮中心啟動攔截圍捕勤務，但吳男仍持續駕車逃竄。

警方指出，為防止嫌犯脫逃並避免危害公共安全，員警依法使用警械開槍制止，共計開16槍。吳男一路逃逸至土城區金城路、和平路口，遭警方成功攔停逮捕。現場查獲依托咪酯菸彈9顆、依托咪酯電子菸霧化器2支及微量K他命等毒品，預計今晚17時移送。

偵查隊長王鴻祥表示，警方執行毒品案件查緝時，吳嫌駕車衝撞員警後逃逸，警方立即展開攔截圍捕，並依法使用警械開槍制止，成功控制現場並將嫌犯逮捕到案。全案依毒品、公共危險及加重妨害公務等罪嫌移送偵辦。

王鴻祥表示，查緝過程中2名員警因追捕犯嫌受到輕微擦挫傷，經送醫檢查後均無大礙；另吳嫌逃逸期間曾撞擊2輛民眾車輛，後續由交通分隊處理相關事故。整起事件未造成一般民眾受傷。

土城警分局呼籲，不法分子切勿心存僥倖挑戰公權力，警方將持續強力掃蕩各類犯罪，維護社會治安與市民生命財產安全。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

現場查獲依托咪酯菸彈9顆、依托咪酯電子菸霧化器2支及微量K他命等毒品。記者張策／翻攝
現場查獲依托咪酯菸彈9顆、依托咪酯電子菸霧化器2支及微量K他命等毒品。記者張策／翻攝

土城警分局執行毒品案件搜索時，吳姓嫌犯駕車衝撞員警後逃逸，警方啟動攔截圍捕並依法開16槍制止，最終成功將嫌犯逮捕到案。記者張策／翻攝
土城警分局執行毒品案件搜索時，吳姓嫌犯駕車衝撞員警後逃逸，警方啟動攔截圍捕並依法開16槍制止，最終成功將嫌犯逮捕到案。記者張策／翻攝

土城警分局執行毒品案件搜索時，吳姓嫌犯駕車衝撞員警後逃逸，警方啟動攔截圍捕並依法開16槍制止，最終成功將嫌犯逮捕到案。記者張策／翻攝
土城警分局執行毒品案件搜索時，吳姓嫌犯駕車衝撞員警後逃逸，警方啟動攔截圍捕並依法開16槍制止，最終成功將嫌犯逮捕到案。記者張策／翻攝

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