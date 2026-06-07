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桃園男子報案稱遭砍傷 警消上門查獲毒品逮人送辦

中央社／ 桃園7日電

桃園分局今天表示，張男昨晚報案稱遭闖入住處砍傷，警消趕抵現場後發現男子並無傷勢，且說詞反覆、情緒異常，在房內查獲依托咪酯及安非他命等毒品，當場將人逮捕送辦。

桃園市警局桃園分局武陵派出所副所長劉柏春接受媒體聯訪表示，警方於昨晚9時30分接獲張男（42歲）報案，指遭人入侵住宅砍傷，員警與消防人員立即到場協助，不過消防人員檢視後發現張男身上並無任何遭砍傷痕跡，與報案內容明顯不符，張男甚至責怪警消打擾休息，引起警方注意。

劉柏春指出，由於張男現場情緒異常、言語反覆，員警提高警覺進一步查察，發現屋內桌面擺放疑似毒品及相關器具，員警依法查處過程中，張男一度強力反抗，期間還胡言亂語並大喊救命，最後由員警合力壓制逮捕。

劉柏春說，警方在張男出租套房內查獲300餘公克依托咪酯及安非他命等毒品，另外也查扣分裝袋、電子磅秤及攪拌器等製毒、分裝器具，全案依違反毒品危害防制條例移送偵辦，後續將持續追查毒品來源及流向。

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