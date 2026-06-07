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嘉義毒駕男撞車竟跑警所上演苦肉計 受害車主追進門當場戳破抓包

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

1名男子昨天晚間涉嫌毒駕在嘉義水上地區連環擦撞多部汽機車，肇事後反而跑進水上分局，擺出一副受害者模樣向警方求助。不料數名受害車主隨後氣憤填膺地「殺」進警所，雙方在警所前爆發口角衝突，員警制止意外從他身上搜出毒品咖啡包，快篩呈陽性，戳破他的苦肉計，上銬逮捕送辦。

這名男子昨天晚間神色異常地晃進分局，一開口就向值班員警哀嚎自己身體極度不適，吵著要警方幫忙叫救護車送醫。殊不知他前腳才剛進分局，後腳就有數名滿臉怒火的汽機車車主衝進警所，紛紛指責他涉嫌肇事逃逸。

眼見東窗事發，這名肇事男子突然精神狀況失控，非但沒有心虛道歉，反而一反剛才虛弱求救的模樣，與受害車主大聲互嗆，雙方爆發嚴重口角。員警眼見「求醫現場」瞬間變成「仇人對決」，立即衝上前將雙方隔開，並在男子身上展開盤查，當場起獲二級毒品安非他命咖啡包。

男子這場「自投羅網」的鬧劇隨即落幕，警方依法將他上銬逮捕並戒護送醫。全案在調查完竣後，將依毒品危害防制條例及公共危險罪，移送嘉義地檢察署偵辦。

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毒駕男撞車竟跑警所上演苦肉計，警方戳破謊言，在他與身上搜出毒咖啡包依法送辦。記者李宗祐／翻攝
毒駕男撞車竟跑警所上演苦肉計，警方戳破謊言，在他與身上搜出毒咖啡包依法送辦。記者李宗祐／翻攝

毒駕男撞車竟跑警所上演苦肉計，警方在他與身上搜出毒咖啡包。記者李宗祐／翻攝
毒駕男撞車竟跑警所上演苦肉計，警方在他與身上搜出毒咖啡包。記者李宗祐／翻攝

嘉義 車主 毒品

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