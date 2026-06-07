情侶路邊閒聊遇亮刀驚魂 持刀怪客辯「想勸架」遭法辦

王姓男子昨晚行經台北市萬華區寶興街突朝一對情侶亮刀，男女嚇壞旋即報警，員警介入後王男辯稱「誤認情侶吵架所以想勸架」，警詢後仍依恐嚇等罪嫌將其送辦。

警方調查，40歲王男昨晚7時許徒步行經萬華區寶興街，在一處超商前看見21歲施姓男子將機車停放路邊，坐在機車上與女子交談，一邊靠近一邊抽出一把尖刀，對施男作勢攻擊，施男見狀跳開，其女友也嚇得連連後退，旋即報警處理。

員警介入後，確認現場無人受傷，但施男指稱，他因王男亮刀而跳車，機車側倒受損，要對王男提告毀損罪。

據悉，王男曾涉毒品案，昨向警方辯稱誤認情侶爭吵，上前亮刀是想勸架，警方詢後仍依毀損、恐嚇危害安全等罪嫌將王男移送台北地檢署偵辦。

警方呼籲，民眾切勿因一時衝動訴諸暴力，以免觸犯法律、得不償失。對於任何形式的暴力犯罪，警方絕對零容忍，必將嚴查速辦。

警方介入查扣水果刀一把。圖／警方提供