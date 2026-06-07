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林國漳提毒駕「五局處聯防」吳宗憲幾個月前已關注提「四線並進」

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

針對毒駕層出不窮，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳昨天提出「五局處聯防」機制，國民黨參選人吳宗憲當過檢察官，幾個月前就關注毒駕問題，警政署也在上個月允諾研議把吸食毒品者納入「駕照管理」評估，他提出「四線並進」，從中央到地方聯手打擊毒駕。

自從去年底實施毒品唾液快篩，揪出很多毒駕犯。林國漳說，近期「依托咪酯」喪屍菸彈等毒品引發毒駕頻傳，威脅生命與道路安全，他支持盡速修法重懲毒駕，包括加重刑責、沒入車輛、吊銷駕照，並推動將依托咪酯列為第一級毒品，以最嚴格制度守住國人與縣民安全底線。

他表示，未來推動縣政府建立「五局處聯防」機制，包括配發給警察局新興毒品唾液快篩試劑，結合交通處科技執法建立安全防護網，衛生局強化電子菸稽查，社會處追蹤輔導高風險個案，教育處加強校園宣導，同時針對職業駕駛提升抽檢頻率，避免毒駕成為公共運輸破口。

對此，國民黨縣長參選人吳宗憲競辦表示，今年3月宜蘭有位女老師因毒駕被撞身亡，吳宗憲就已疾呼「前端攔阻不足、後端更生機制薄弱」，推出「四線並進」對策，無論針對毒駕或毒品防治，行政相關部門其實都有投入資源在做，但打擊毒品視同作戰，沒有精準打擊而只用空洞口號，仍會出現下一個受害者。

吳宗憲依據過往檢察官查緝毒品經驗，從中央到地方政府，聯手推動「四線並進」對策：

一、毒品紀錄連動駕照管理：毒品不是私事，一旦握上方向盤，就是公共安全問題；針對有毒品紀錄者，建立嚴格駕照管理與資格限制，查獲必要時即時移置沒入車輛。

二、唾液快篩「原則啟動」跟上執法現況。目前針對肇事者多是「有懷疑才啟動」快篩，呼籲研議A1、A2重大事故中，調整「原則上皆啟動唾液快篩」，讓毒駕無所遁形，同時爭取足夠警力裝備，不能只增加基層負擔。

三、強化「更生防治」：彌補社會安全網缺口。參考苗栗隨機砍人犯教訓，不能「一放了之」，對於毒品或暴力前科的更生對象，結合警政、社政與司法系統啟動高風險對象預警，防止在缺乏控管情況下取得車輛進入公共場域 。

四、校園毒品偵測與通報，將「喪屍菸彈」擋在校門外，尤其少年第一次接觸毒品或被幫派利用時，國家提供「介入與輔導」，不能放任其惡化成加害人。

吳宗憲表示，從宜蘭老師因遭遇毒駕車禍離世的憾事，他一路主張改革至今，已有越來越多人重視提出主張，努力避免還有下個毒駕受害者，但打擊要有重點，他未來會提出新方案，讓毒駕毒品遠離宜蘭，鄉親平安回家。

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縣長參選人林國漳針對毒駕問題，支持盡速修法重懲毒駕，未來推動縣政府建立「五局處聯防」機制，透過嚴格的制度守住國人與縣民安全底線。圖／林國漳競辦提供
縣長參選人林國漳針對毒駕問題，支持盡速修法重懲毒駕，未來推動縣政府建立「五局處聯防」機制，透過嚴格的制度守住國人與縣民安全底線。圖／林國漳競辦提供

縣長參選人吳宗憲從今年3月，宜蘭女老師因遭遇毒駕車禍離世的憾事，一路主張改革至今，並提出「四線並進」對策，強調打擊要有重點，不講目前已經在做的事。圖／吳宗憲競辦提供
縣長參選人吳宗憲從今年3月，宜蘭女老師因遭遇毒駕車禍離世的憾事，一路主張改革至今，並提出「四線並進」對策，強調打擊要有重點，不講目前已經在做的事。圖／吳宗憲競辦提供

縣長參選人吳宗憲從今年3月，宜蘭女老師因遭遇毒駕車禍離世的憾事，一路主張改革至今，並提出「四線並進」對策，強調打擊要有重點，不講目前已經在做的事。圖／吳宗憲競辦提供
縣長參選人吳宗憲從今年3月，宜蘭女老師因遭遇毒駕車禍離世的憾事，一路主張改革至今，並提出「四線並進」對策，強調打擊要有重點，不講目前已經在做的事。圖／吳宗憲競辦提供

林國漳 毒駕 吳宗憲

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