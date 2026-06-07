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不顧4歲兒在旁...台南女吸食K菸煙霧瀰漫 外婆大義滅親通報檢提起公訴

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

翁姓女子不顧年僅4歲的兒子在旁，竟在套房內吸食含有愷他命成分K菸，翁女張姓母親得知女兒在外孫旁吸毒，大義滅親通報；高雄市社會局緊急介入處理，驗出翁姓男童毛髮檢測毒品濃度超標，通報檢警介入偵辦，翁女承認吸毒，台南地檢署依妨害幼童發育罪提起公訴。

起訴書指出，翁姓女子明知愷他命、去甲基愷他命、4-Methylmethcathinone、4-Methylephedrine均屬毒品危害防制條例列管第三級毒品，去年1月10日至13日，仍在台南市北區套房租屋處，不顧4歲翁姓兒子在旁，吸食含有愷他命成分K菸。

案經翁女住在高雄的張姓母親通報，高雄市社會局介入，緊急將張姓男童安置，去年1月16日採集其頭髮，檢驗出愷他命濃度37200pg/mg、去甲基愷他命濃度862pg/mg、4-甲基甲基卡西酮濃度546pg/mg、4-Methylephedrine濃度21pg/mg、甲基-N,N-二甲基卡西酮濃度30pg/mg。

高雄市府訴請台南市警第五分局報告偵辦，檢方偵訊時，翁姓母親承認施用毒品，表示應該是兒子去摸到或者吃到，或是她抽菸的時候，殘留在空氣中，兒子聞到；翁女張姓母親痛心指出，女兒長期吸食含有愷他命成分的K菸，甚至將奶粉與愷他命粉末放在同一個區域。

張女表示，女兒會將自己與外孫鎖在房間內，並在外孫旁吸食毒品；檢方依據醫院診斷證明書及檢驗報告單、毛髮藥物檢驗報告，認定翁女明知第三級毒品及其代謝物對身體危害極大，且吸食愷他命產生煙霧，可能在密閉空間內飄散而為他人所吸入。

檢方指出，翁姓男童案發時為4歲幼童，對毒品耐受力、代謝能力均較成人為低，長期或慢性暴露在含愷他命或其它毒品成分煙霧環境下，其身心健全或發育應會受有危害或有受危害之虞，堪認翁女長期吸入含有愷他命及其它毒品成分煙霧，對其身心健全或發育造成危害結果。

檢方認為，翁女雖無意直接提供毒品給4歲兒子施用，然其既有施用毒品經驗，可預見施用毒品後所生煙霧會危害幼童發育，仍在與兒子共處一處下，未顧及年幼且不知抵抗兒子，施用毒品，使其長期接觸、暴露於毒品煙霧中，容任毒品對幼子產生危害。

檢方認定，翁女造成兒子身心健全或發育危害或危害之虞，具有妨害未滿7歲幼童發育不確定故意，而成立妨害幼童發育罪，依法提起公訴。

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翁姓女子不顧年僅4歲的兒子在旁，竟在套房內吸食含有愷他命成分K菸，台南地檢署依妨害幼童發育罪提起公訴。本報資料照片
翁姓女子不顧年僅4歲的兒子在旁，竟在套房內吸食含有愷他命成分K菸，台南地檢署依妨害幼童發育罪提起公訴。本報資料照片

台南 毒品 母親

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