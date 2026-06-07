兒少性侵 20歲前將不納計追訴時效

立法院司法及法制委員會十一日排審刑法第八十條修正草案，增訂性侵害犯罪成立日到被害人滿廿歲前，所經過期間不計入追訴權時效期間，讓受害人長大成人後，有能力把真相說出來並提告。司委會召集委員翁曉玲解釋，未成年時受性侵害，自犯罪成立日起至受害者滿廿歲，追訴權時效將「凍結」，朝野對此共識高。

不過翁曉玲也表示，若追訴時效完成，可能就不能適用新法。

有十組追訴期完成的被害人向憲法法庭聲請法規範憲法審查，憲法法庭三月二日已開完說明會，何時能做出判決仍未知。依照往例，除非憲法法庭宣告法條違憲且溯及既往，所有有同樣遭遇的被害人才能提告；若宣示立即失效或定期失效，則只有原因案件的十組被害人可獲救濟。

現行法律規定，刑事追訴期多是從「犯罪行為結束的那一天」起算，未考慮兒少受害者特殊處境，導致實務常發生受害者成年後，有能力把真相說出來時，因超過追訴期間，無法追究加害人的法律責任。

民進黨立委、社會福利及衛生環境委員會召委林月琴表示，朝野的修法大同小異，多數有共識，不只刑法第八十條需修法，未來她會處理兒少性剝削條例等法律作為相關配套，完備修法。

現行條文以強制性交罪為例，追訴期時長為廿年。若新法修正通過，據婦女救援基金會整理，假設被害人十五歲、於二○一五年受害，原本時效會在其卅五歲時（二○三五年）屆滿，新法通過將直接適用新法，十五歲到廿歲之間的五年期間將被「扣除」，時效截止日延長五年，追訴期限屆滿年齡由卅五歲延長至四十歲。